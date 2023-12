Jueces de la Corte Suprema de Colorado cuestionan si el estado puede vetar a Trump de las elecciones

Jueces de la Corte Suprema de Colorado cuestionaron enérgicamente el miércoles a ambas partes procesales sobre si podrían excluir al expresidente Donald Trump de la papeleta electoral de 2024, en un caso que busca tumbar su candidatura a un segundo mandato bajo el argumento de que la cláusula de insurrección incluida en la Constitución le impide postularse nuevamente a la Casa Blanca.

El caso gira en torno a la misma redacción de la cláusula establecida durante la Guerra Civil, si los tribunales tienen derecho a intervenir en esta etapa una vez que Trump ha cumplido los requisitos básicos para aparecer en la papeleta de las primarias de Colorado de 2024, y si Trump en realidad incitó a una insurrección cuando sus partidarios irrumpieron violentamente en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Los abogados que presentaron la demanda para impedir la presencia de Trump en la boleta apelaron el fallo de un tribunal de menor instancia, el cual aseguraba que el expresidente participó en una insurrección, pero la Sección Tres de la 14ta enmienda no prohíbe a los insurrectos ocupar el cargo electo más alto de la nación. Aunque la cláusula se refiere a la Cámara de Representantes y al Senado federal, e incluso a los compromisarios presidenciales y vicepresidenciales, no menciona en específico a la presidencia.

Anuncio

“Si era tan importante que se incluyera al presidente, vuelvo a la pregunta: ¿por qué no se explica con detalle?”, dijo el juez Carlos A. Samour Jr. ”¿Por qué no incluir al presidente y al vicepresidente del mismo modo que se detalla al senador o representante?”.

Jason Murray, abogado de la parte demandante, argumentó que la cláusula “se aplica a cualquier cargo”, lo que, según él, incluiría la presidencia. Dijo que sería ridículo que los autores de la enmienda — que trataban de evitar que antiguos miembros de la Confederación retomaran el poder — hubieran pretendido otra cosa.

“Creemos que la redacción es muy clara”, afirmó.

Un abogado que representa a Trump, Scott Gessler, dijo que debería asumirse que los redactores de la enmienda eligieron cuidadosamente las palabras y tuvieron la intención de excluir a la presidencia. Varios de los jueces replicaron, cuestionando si ese argumento le habría permitido a Jefferson Davis, quien fue presidente de la Confederación, convertirse en presidente si los compromisarios votaban a su favor.

El debate de dos horas de duración ha sido el más extenso hasta el momento en torno a los intentos por excluir a Trump de las boletas.

Este año se han presentado decenas de demandas en todo el país que mencionan la disposición para impedir que Trump vuelva a presentarse a las elecciones presidenciales. Ninguna ha tenido éxito, pero el caso en Colorado fue el que más cerca estuvo de lograr su objetivo, luego que la jueza de distrito Sarah B. Wallace dijo que las acciones de Trump encajaban con la definición de participar en una insurrección.

Wallace rechazó el argumento de los abogados de Trump de que arengara a sus partidarios en el Capitolio era simplemente un ejercicio de libertad de expresión. Pero la jueza de distrito también consideró que no podía inhabilitar a Trump en virtud de la Sección Tres debido a la redacción confusa relacionada con el cargo de presidente.

El caso de Colorado fue presentado por un grupo liberal, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, a nombre de media docena de votantes republicanos y no afiliados en el estado. Un segundo grupo liberal, Free Speech For the People, perdió un caso similar que llegó directamente a la Corte Suprema de Minnesota y se encuentra en proceso de apelación de un fallo en contra en otro de sus intentos para eliminar a Trump de la papeleta electoral en Michigan. También presentó una demanda el miércoles en Oregon para eliminar a Trump de las primarias en ese estado.

En el caso de Minnesota, los jueces no se pronunciaron sobre el fondo del asunto, sino que dijeron que la ley estatal permite a los partidos políticos incluir en las boletas de las primarias a quien quieran. Dejaron abierta la posibilidad de que los demandantes puedan presentar una nueva impugnación de la 14ta enmienda durante las elecciones generales.

En Michigan, el juez dictaminó que Trump había cumplido la ley estatal al clasificarse para las elecciones primarias y que debería ser el Congreso el que decida si la 14ta enmienda lo inhabilita. La Corte Suprema del estado se negó el miércoles a escuchar de inmediato la apelación, diciendo que primero debería ser considerada por el tribunal de apelaciones del estado.

Ante la Corte Suprema de Colorado, los abogados discutieron el miércoles sobre las conclusiones de la jueza de distrito de que las acciones de Trump relacionadas con el ataque al Capitolio —que pretendía frenar la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden— cumplían la definición de insurrección.

“Tiene que haber un verdadero uso público de la fuerza para impedir o entorpecer la ejecución de la Constitución de Estados Unidos”, dijo Eric Olson, abogado de la parte demandante. “Y aquí no cabe duda de que tratar de interrumpir la transición pacífica del poder al frenar el conteo de los votos electorales es obstaculizar la ejecución de la Constitución”.

Pero Gessler dijo que el ataque al Capitolio sería mejor descrito como un disturbio y argumentó que Trump no tenía la intención de incitar a sus partidarios a la violencia. “Si nos fijamos en el 6 de enero, su discurso decía ‘vayan pacífica y patrióticamente’”, señaló.

Varios de los jueces cuestionaron a Gessler en este punto, destacando la gran cantidad de personas que resultaron heridas durante el ataque y el propio lenguaje utilizado por Trump para exhortar a sus partidarios a luchar.

”¿Por qué no basta con que una turba violenta irrumpa en el Capitolio cuando el Congreso estaba desempeñando una función constitucional esencial?”, observó el juez William W. Hood III. “En cierto modo, eso parece un ejemplo claro de insurrección”.

Los jueces de Colorado también plantearon una cuestión que se abordó en el debate de Minnesota: si es mejor que el asunto se resuelva en el Congreso y no en los estados.

Los jueces pidieron a los abogados que aborden el argumento de que varios estados puedan decidir el asunto de manera distinta antes de las elecciones podría crear un caos. Pero también plantearon la posibilidad de que no resolver en este momento la cuestión sobre la facultad de Trump para aparecer en la papeleta podría generar una crisis constitucional en enero de 2025, en caso de que gane las elecciones el próximo otoño.

“Lo que Trump quiere es que todo el mundo se desentienda de este asunto y que se prepare otro 6 de enero en enero de 2025”, argumentó Olson.

Es probable que cualquier fallo de la Corte Suprema de Colorado, cuyos siete magistrados fueron nombrados por demócratas, sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que nunca se ha pronunciado sobre la Sección Tres. La cláusula, que se aplica a quienes incumplan el juramento de defender la Constitución, sólo se ha utilizado un puñado de veces desde la década posterior a la Guerra Civil.

Quienes presentaron las demandas sostienen que Trump está claramente descalificado debido a su papel en el asalto del 6 de enero.

Trump se ha referido a las demandas como “antidemocráticas” y diseñadas para impedir que los votantes expresen su opinión. También ha intensificado los intentos para vincularlas a Biden porque los dos grupos liberales que están detrás de algunas de las denuncias cuentan con financiamiento de donantes demócratas que apoyan la reelección del presidente. Trump acusó el sábado a Biden de haber “desfigurado la Constitución” para frenar su candidatura.

El abogado de Trump en Colorado aludió a la naturaleza sin precedentes del caso cuando los magistrados le desafiaron a formular una definición de “insurrección” que se aplique a la Sección Tres, una de las cuestiones jurídicas clave del caso.

“Me van a decir: ‘Sr. Gessler, se lo está inventando’”, dijo Gessler a los jueces. “Y yo les diré: ‘Bueno, el juez también’. Y a fin de cuentas, todos lo estamos haciendo hasta cierto punto”.

___

Fernando contribuyó desde Chicago.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido.