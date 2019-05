La administración "provida" de Trump acaba de eliminar un programa sobre salud infantil

Lo que hace que el desembolso de fondos del programa de salud infantil de la administración sea aún más perturbador, según los investigadores, es que no ha anunciado formalmente su cancelación. Cuando se les preguntó sobre su futuro, "no dicen 'sí', no dicen 'no', no dicen nada", dice McCauley. "Pero nos dijeron que gastáramos nuestro dinero, no habrá más".