OPINIÓN: El gobierno mexicano acepta ser el patio trasero de Estados Unidos

Respecto al muro, el gobierno mexicano se ha quedado callado, no ha sido capaz de desmentir las afirmaciones de Trump cuando justifica su construcción, aun cuando hay evidencia que indica que dicho muro no tiene sentido (la mayoría de los inmigrantes indocumentados entran vía aérea con visas vigentes y además los inmigrantes no son un factor de aumento de delincuencia de ningún tipo).