OPINIÓN: Su maldita frontera y nuestro maldito silencio

Poco después reiteró su dicho ante diversos medios de comunicación, ahora en su calidad de presidente, lo que da un carácter oficial a la declaración y agregó que no estaba nada contento con México y que el cierre de la frontera podría ser largo, "no estoy jugando" dijo. Por su parte, el presidente mexicano prefirió no opinar al respecto bajo el argumento de "no engancharse".