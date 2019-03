OPINIÓN: Trump y Kushner de forma y de fondo

Llama la atención el lugar de la reunión y los asistentes. Las relaciones de Kushner son ampliamente conocidas y están en el mundo de los negocios. No sorprende entonces que él cene en casa de un ejecutivo de Televisa, pero sí que el presidente mexicano lo haga, porque además él ha insistido que ya no se pertenece a sí mismo, sino al pueblo, y la casa de Bernardo Gómez está alejada del pueblo. Reunirse en ese marco no fortalece la investidura presidencial.