Preocupa a votantes que los candidatos demócratas no aborden la seguridad de la frontera

"Los demócratas deben tener cuidado de no dejarse atrapar por los Tuits de Trump y asegurarse de que están hablando con el electorado en general", dijo Lanae Erickson, vicepresidente senior de Third Way. "Necesitamos asegurarnos de que estamos reconociendo los matices de la política de inmigración y no sólo de demonizar a la gente que está tratando de hacer cumplir la ley".