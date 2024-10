La titubeante salida de Yamamoto en el Juego 1 ¿una casualidad o una señal preocupante?

El pasado diciembre, los Dodgers nombraron a Shohei Ohtani el jugador mejor pagado de la historia del béisbol. En su primer partido de postemporada con los Dodgers, el hombre de los 700 millones de dólares cumplió: un jonrón, dos hits, dos carreras anotadas, tres carreras impulsadas.

Los Dodgers ungieron a Yoshinobu Yamamoto como el lanzador mejor pagado (aparte de Ohtani) de la historia del béisbol el pasado diciembre. En su primer partido de postemporada con los Dodgers, el hombre de 325 millones de dólares no cumplió.

Yamamoto puso a los Dodgers en un agujero de 3-0 en la primera entrada. Permitió dos carreras más en la tercera. No vio la cuarta.

Al final, nada de eso importó. Los Dodgers anotaron más carreras en un partido el sábado que en toda la postemporada del año pasado. Su bullpen lanzó seis entradas.

Los Dodgers rompieron una racha de seis partidos perdidos en la postemporada con una victoria por 7-5 sobre los Padres de San Diego en el Juego 1 de la Serie de División de la Liga Nacional.

“No tuvimos un comienzo ideal”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Pero los chicos de la ‘pluma nos levantaron, y la ofensiva fue implacable con sus at-bats”.

El juego 2 es el domingo, con la estrella local Jack Flaherty programado para iniciar por los Dodgers.

“¿Qué diría yo cuando tenía 8 años? Sería genial”, dijo Flaherty. “Así que sólo estoy tratando de disfrutarlo”.

Hace cuatro días, los Padres se aseguraron su viaje a la serie de división bateando a Max Fried, excompañero de equipo de Flaherty en Harvard-Westlake. El domingo, los Padres - y un abarrotado Dodger Stadium - esperan a Flaherty.

“Van a pasar muchas cosas, mucha emoción con la multitud y la energía que traen”. Dijo Flaherty. “Y simplemente te alimentas de ella, te alimentas de cada onza de ella”.

“Lo mismo en el instituto. Lo mismo. Sólo un par de personas más ahí fuera”.

Había más que un par de personas en las bases contra Yamamato. Los dos primeros bateadores llegaron a base. El tercer bateador impulsó una carrera. El cuarto, Manny Machado, jonroneó. En total, Yamamoto se enfrentó a 16 bateadores, siete de los cuales llegaron a la base.

Yamamoto permitió cinco carreras - empatando su récord de la temporada - en tres entradas. Después de 60 lanzamientos, estaba acabado.

“Estaba muy decaído”, dijo Shohei Ohtani, “así que me alegro de que pudiéramos ganar”.

Los Dodgers perdían 5-3 cuando Roberts retiró a Yamamoto. ¿Creía Roberts que Yamamoto estaba cansado, o que los Dodgers no podían permitirse ir más atrás?

“Ambos”, dijo Roberts. “Pensé que había algunos fallos. Simplemente sentí que había tensión. Simplemente pensé que lo estaban viendo bien”.

Yoshinobu Yamamoto, lanzador de los Dodgers, reacciona tras ceder un jonrón de dos carreras a Manny Machado, de San Diego, en la primera entrada del sábado. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Los Dodgers detectaron que Yamamoto podría haber estado dando pistas sobre sus lanzamientos, permitiendo que los corredores de San Diego en segunda base adiviran los lanzamientos a los bateadores en turno de San Diego.

“Eso es parte del béisbol”, dijo Roberts. “Así que está en nosotros para tipo de limpiar eso y no regalar qué lanzamiento que va a lanzar”.

Cinco relevistas de los Dodgers - Ryan Brasier, Alex Vesia, Evan Phillips, Michael Kopech y Blake Treinen - se combinaron para lanzar las últimas seis entradas. En un tramo, los Padres enviaron 19 hombres al plato sin conseguir un hit.

“Fui y hablé con todo el bullpen antes del partido de hoy”, dijo el tercera base de los Dodgers Max Muncy, “y dije: ”Hey chicos, no se sorprendan por cualquier situación, no se sorprendan por cualquier llamada telefónica que viene abajo, no importa qué entrada, no importa lo que su papel es, estar preparados para entrar en el juego y hacer lo que sea necesario.

“Y todos esos chicos casi me empujaron, como diciendo: ‘Sí, lo sabemos, lo tenemos’”.

Los Dodgers sólo pueden esperar que la primera postemporada de Yamamoto en las Grandes Ligas siga el curso de su última serie de postemporada en Japón.

A punto de llegar a Estados Unidos, Yamamoto se subió al montículo en el primer partido de la Serie de Japón el pasado otoño. Permitió siete carreras, el máximo de su carrera, y sus Orix Buffaloes perdieron.

Volvió a lanzar en la serie, y de forma brillante. Permitió una carrera, ponchó a 14 y realizó 138 lanzamientos. Los Buffaloes ganaron.

Los Dodgers organizaron su rotación para que Yamamoto y Flaherty estuvieran disponibles para un posible quinto partido. Si los relevistas de los Dodgers continúan lanzando bien, el día libre antes del Juego 3 y el día libre antes del Juego 5 podrían permitir al equipo desplegar una serie de relevistas frescos detrás de Flaherty, minimizando la necesidad de Yamamoto.

¿Considerarían realmente los Dodgers prescindir del lanzador mejor pagado de la historia del béisbol en un partido que hay que ganar? Si la derrota significara una tercera eliminación consecutiva en la serie de división, podrían hacerlo.

Después del partido del sábado, Roberts dijo que Yamamoto estaba “sin duda contemplado” para estar en el inicio del Juego 5.

¿Estaría en juego para empezar? ¿O sería titular?

“Probablemente empiece”, dijo Roberts, exhalando después de una noche loca. “Estoy intentando llegar al segundo partido”.