Valentina Sampaio hace historia como la primer modelo transgénero de Victoria’s Secret

Un año después de que un ejecutivo de Victoria’s Secret prometiera excluir a los “transexuales” de los desfiles de moda, la marca de ropa interior ha contratado oficialmente a su primer modelo abiertamente transgénero.

La modelo brasileña Valentina Sampaio confirmó su asociación con el gigante de la ropa en Instagram el jueves, publicando una instantánea entre bastidores de sí misma en una sesión de fotos de Victoria’s Secret. Su leyenda incluía el identificador de Instagram de la marca para su colección “Pink” junto con los hashtags #new, #vspink, #campaign, #representavidade, #beauty, #diversity y #vstorm.

Según CNN, el agente de Sampaio ha aclarado que Victoria’s Secret la había contratado para una campaña que se lanzará a mediados de agosto para Pink.

El anuncio de Sampaio se produce aproximadamente un año después de que Ed Razek, director de marketing de la empresa matriz de Victoria’s Secret, provocó una reacción violenta por hacer comentarios transfóbicos. En una entrevista de 2018 con Vogue, Razek dijo que las modelos trans no deberían ser incluidas en el “Victoria’s Secret Fashion Show” y se refirió a la comunidad trans como “transexuales”. También agregó que “nadie tenía ningún interés” en un programa con más modelos.

“Es como, ¿por qué tu programa no hace esto? ¿No deberías tener transexuales en el programa? ", dijo. “No. No, no creo que debamos hacerlo. ¿Bueno, por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía”.

Razek luego se disculpó por sus comentarios en un comunicado publicado en el Twitter de Victoria’s Secret, que decía que la compañía “lanzaría absolutamente un modelo transgénero para el programa”.

Sampaio ahora tiene el potencial de hacer historia como el primer modelo trans en caminar por la pista VS. El sábado, compartió un video selfie titulado “nunca dejes de soñar”. Sampaio ha modelado previamente para L’Oreal Paris y Vogue Brasil.

Un representante de Sampaio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

