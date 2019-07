Planean desfile del Orgullo Heterosexual

Un grupo ha solicitado un permiso para celebrar un desfile de “orgullo heterosexual” en Modesto el próximo mes.

La ciudad se encuentra en las etapas finales de revisión de la solicitud para el evento, que está programado para el 24 de agosto en Graceada Park, dijo Thomas Reeves, funcionario de relaciones con la comunidad y los medios de comunicación de Modesto. Se espera una decisión la próxima semana.

El Ayuntamiento ha sido inundado con llamadas y correos electrónicos de los residentes, muchos de ellos molestos de que se permita que el evento se lleve a cabo, dijo.

“Los permisos para albergar cualquier evento se otorgan según la viabilidad operativa, no se basan en valores y, ciertamente, no se cimentan en ningún respaldo de creencias”, dijo Reeves. “Entonces, aunque la ciudad no comparte las ideologías de algunos grupos que deciden celebrar sus eventos aquí, es posible que no podamos denegar un permiso basado en los valores de una organización”.

El alcalde de Boston, Marty Walsh, dio una razón similar cuando la ciudad aprobó una solicitud de evento público para un desfile de “orgullo heterosexual” el mes pasado. Los dos eventos no parecen estar afiliados.

Los folletos que anunciaban el desfile de Modesto comenzaron a circular hace aproximadamente una semana, tanto en el centro de la ciudad como a través de las redes sociales, llamando la atención de la página de Facebook de Modesto Progressive Democrats’.

“Estamos promoviendo muchas cosas diferentes: heterosexualidad, masculinidad, feminidad, bebés, nacidos y especialmente no nacidos, la familia nuclear de hombres, mujeres y niños: todo lo que hizo grande a nuestro país”, dijo el organizador Don Grundmann, quiropráctico y herbolario, quien forma parte de la organización con sede en San Leandro y con al menos cinco intentos infructuosos al Senado de Estados Unidos.

Anteriormente una figura destacada en un Partido Independiente de Estados Unidos, Grundmann es el presidente del Partido de la Constitución de California, que no está reconocido por el estado como un partido calificado para votarse.

Además de abogar por el cristianismo y volver a lo que él llama “valores estadounidenses pasados ​​de moda”, su plataforma incluye la abolición del IRS, el Sistema de la Reserva Federal y el Departamento de Educación de Estados Unidos; eliminando el impuesto a la renta federal; además de la prohibición de la vacunación de los niños.

Grundmann también se describe a sí mismo como director de la National Straight Pride Coalition, que respalda el evento. El grupo actualmente está activo sólo en California, pero dijo que espera inspirar otras organizaciones y eventos similares en todos los estados.

“Estamos buscando difundir nuestro mensaje en todo el país, especialmente a tiempo para el ciclo electoral de 2020", dijo.

Reeves aseguró que los oficiales de policía han estado involucrados en cada paso del proceso de revisión del permiso, y que Modesto aumentará la presencia de los agentes para el desfile si se aprueba la solicitud.

En caso de que se obtenga esa aprobación, los residentes de Modesto planean realizar una manifestación simultánea en la calle en Enslen Park.

“La gente está sorprendida de que este tipo de evento pueda ocurrir en nuestra comunidad”, dijo Chris Ricci, presidente de Modesto Progressive Democrats.

Chris Holland, uno de los organizadores de la contra protesta, dijo que es importante que la gente reconozca a la National Straight Pride Coalition como “una organización de odio”.

“Están vistiendo su agenda homofóbica como una celebración, pero la cual se burla de todo lo que se trata el orgullo”, dijo.

Dijo que espera que la presencia de opositores envíe un mensaje a los organizadores del evento original.

“Quiero que sepan que no estaremos en silencio y que no tendremos miedo”, dijo. “No es sólo para que nos vean. Queremos que todas las personas que... han seguido observando el odio que este gobierno [presidencial] ha legitimado no es todo lo que hay, sino que también nosotros estamos aquí".

