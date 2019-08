Muchos autos, muchos modelos y mucha confusión en la decisión de una compra

Confusio confuso confabulaba una confusa confabulación, confundido no confiaba en la confundida confabulación, que acababa de confabular. Si no entiende no importa, ya que es una frase confundida para confundir.

Y así esta el mercado automotor, que con muchos modelos esta creando una confusión al consumidor, que cuando sale del concesionario con su nuevo vehículo, ha quedado confundido si a sido o no su mejor elección.

Cuando llega el momento de la elección de un vehículo, el comprador estadounidense se enfrenta a una sobrecarga sensorial de confusión, ya que hoy en día tienen más de 300 modelos para elegir al momento de comprar un auto.

Modelos, como el Ford Fusion, Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Hyundai Elantra, Kia Soul, Volkswagen Golf, son solo unos pocos de los modelos del mercado.

Y cuando a estos se agrega en las variaciones de equipamiento o diferencias en el modelo (2, 4 o 5 puertas), el total podría ascender a casi 2.000 opciones.

Pero en los últimos años los fabricantes de automóviles han crecido, y han añadido más y más modelos para llenar más nichos de mercado, para distintas generaciones, etnias, o sexos. Y en tantos modelos, inevitablemente algunos fallan y algunos tienen éxito.

Aquellos que tienen éxito de venta en grandes cantidades, ya rara vez van más de un millón de unidades. Los que no, venden por miles, y se dejó caer como las hojas de un árbol en el invierno.

Con más de 300 modelos a la venta hoy, los presupuestos de marketing son enormes. Televisión, radio, exterior e Internet están siendo inundados hacer llegar el mensaje a través de posibles compradores, dando al mercado actual un desafío de marketing gigantesco.

Pero lamentablemente los presupuestos no recaen en el mismo porcentaje en el mercado Hispano como en el general. Y ahí donde las automotrices tienden a perder un nicho que sería la llave para el éxito de un modelo.

Para el 2060, la población hispana proyectada de los Estados Unidos constituirá el 28,6 por ciento de la población del país en esa fecha, y ya es un fuerte consumidor de nuevos modelos.

Si vemos los datos de publicidad y marketing de las automotrices hacia el mercado Hispano, este es ínfimo, comparado con el general. Y de todas las automotrices solo algunas de las importantes le llegan al mercado.

Como ejemplo General Motors gasta 3.1 Billones de dólares en el mercado general, mientras que no pasan de los 50 millones en el mercado hispano, donde Univisión y Telemundo se llevan la gran tajada, dejando atrás muchos emprendedores hispanos, que no pueden desarrollar sus negocios y medios, debido a la falta de presupuestos.

Automotrices como Subaru, Tesla, entre otras que tienen presupuestos de risa, no les interesa el mercado hispano, a pesar que estos comprar más vehículos nuevos per cápita que el mercado general. Y son datos sacados de la consultora AutoPacific.

Hubo automotrices como Isuzu, Dahiatsu, Susuky entre otras, (hasta pudiera nombrar Yugo), que nunca quisieron anunciarse en el mercado hispano, a pesar de que sus vehículos eran justo para el gusto Hispano.

El pasado año cerca de 232 modelos generaron 17,3 millones de unidades, o en promedio cerca de 73.000 unidades por modelo. Durante la gran recesión del 2009 se produjeron 301 modelos que vendieron un promedio de 35.000 unidades por modelo.

No hay que hacer muchos números para darse cuenta que el 2009, los fabricantes de automóviles tuvieron menos beneficio modelos, desde que tenían sólo nueve años antes.

No es de extrañar que la Mercury, Pontiac, Saturn, Plymouth, Hummer, sólo para nombrar algunos, ya no están con nosotros, por haber sido descontinuadas.

Para el 2020, la consultora AutoPacific pronostica que habrá 357 modelos que se dividen un mercado de casi 17 millones de unidades o menos de 50.000 unidades por modelos.

Los diez mejores vehículos que se venden, (caso la Ford Serie F, Toyota Camry, Honda Accord, etc), venden alrededor del 25% del volumen total. Eso trae el promedio de ventas de los 347 modelos restantes hasta unos 35,000 por cada uno, dándole el reto a las automotrices de hacer menos beneficios en modelos de baja venta.

Para ello hay cientos de planificadores de productos e investigadores, que están analizando de cerca el mercado y la evolución de las tendencias de consumo.

Los equipos de desarrollo de producto están trabajando para dar lugar a las plataformas más rentables, con productos y plataformas que se pueden compartir a través de varios modelos para ahorrar costos.

Pero aquellas empresas que desarrollan los inversión y el crecimiento en sus productos y en las diferentes etnias y grupos sociales, podrán posicionarse de manera efectiva y tendrán éxito en este caos creativo.

El mercado hispano será la llave para muchas de ellas, y todos estaremos esperando que se den cuenta de ello.