COLUMNA: Hola, soy David. Soy drogadicto

Un médico me dio antidepresivos hace una década. He pasado el último año y medio tratando de dejarlos.

Es una de las cosas más difíciles que he hecho.

Llámalo una adicción. Llámalo una dependencia. Llámalo como quieras. Estoy enganchado.

Después de reducir lentamente mi dosis, ahora me dirijo a mi tercera semana de abstinencia. No es una sensación debilitante, pasé meses preparándome para este momento. Pero es muy desagradable.

Anuncio

Pregunte a mis colegas si he estado más irritable de lo normal. Pregúntale a mi editor.

Mi experiencia con los antidepresivos refleja la lucha que muchas personas enfrentan al tratar de dejar de consumir poderosos medicamentos recetados, medicamentos que pueden desempeñar un papel positivo en su vida hasta que te das cuenta de que te han atrapado.

“Una cosa que hemos aprendido de la epidemia de opiáceos es que muchos pacientes creen que si un medicamento ha sido recetado por un médico, creen que no puede hacerle daño”, señaló Keith Humphreys, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad de Stanford.

“Estas son drogas fuertes”, me dijo. “Pueden hacer mucho bien. También pueden hacer mucho daño”.

Anuncio

Analgésicos, antidepresivos, ansiolíticos, tranquilizantes, estimulantes - cada uno de ellos puede afectar el cuerpo de los usuarios tan intensamente que los síntomas graves de abstinencia son muy probables, si usted deja de tomarlos.

Tales síntomas incluyen mareos, fatiga, náuseas, cambios de humor y otras condiciones que pueden hacer la vida diaria miserable. En algunos casos, pueden ocurrir tendencias suicidas.

Adam Bisaga, profesor de psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Columbia, dijo que “la mayoría de la gente no está preparada para los cambios que estos medicamentos pueden causar en el cuerpo”.

“Es fácil tomar una pastilla todos los días”, dijo. “Dejar una droga significa que vas a tener que trabajar mucho más”.

No me malinterpreten: estos medicamentos no son intrínsecamente malos. Para muchos, un analgésico o un antidepresivo puede ser la diferencia entre una vida funcional y una vida de desesperación implacable.

“Los usuarios mismos deben decidir sobre la utilidad de los medicamentos en sus propias vidas”, dijo David Cohen, profesor de bienestar social de la UCLA.

No estoy diciendo lo que es correcto para los demás.

Estoy diciendo, sin embargo, que los estadounidenses están actualmente más medicados que en ningún otro momento de su historia.

Anuncio

En 1997, de acuerdo con Consumer Reports, 2.4 mil millones de recetas fueron escritas por los médicos. Para 2016, ese número casi se había duplicado hasta alcanzar los 4.500 millones de recetas.

Para la industria farmacéutica, eso significa beneficios récord. El gasto mundial en medicamentos recetados alcanzó los 1,2 billones de dólares el año pasado, según la firma de datos médicos IQVIA. Para 2023, el gasto mundial en medicamentos podría superar los 1,5 billones de dólares.

En cualquier momento dado, cerca de la mitad del país está tomando al menos un medicamento recetado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Casi una cuarta parte de la población está tomando tres o más medicamentos recetados. Alrededor del 12% está tomando cinco o más.

El número de recetas de opiáceos surtidas por las farmacias de Estados Unidos casi se triplicó de 1991 a 2011, llegando a 219 millones de recetas, según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse). Para 2017, se habían escrito casi 58 recetas de opiáceos por cada 100 estadounidenses, según los CDC.

Mientras tanto, aproximadamente el 13% de los estadounidenses de 12 años o más han recibido prescripción de antidepresivos, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Esa tasa se ha triplicado en las últimas dos décadas.

En muchos casos, este tratamiento está justificado. Pero no siempre. O no para siempre.

“Hay muchas personas que reciben recetas de medicamentos que no deberían consumir ", señaló Gail Saltz, profesora clínica asociada de psiquiatría del Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Mi aventura en la adicción comenzó después de que me diagnosticaran diabetes tipo 1 en 2007. Ese es el tipo genético (es hereditario en mi familia) a diferencia del tipo que se asocia típicamente con la obesidad.

Anuncio

Los estudios han encontrado que la diabetes puede más que duplicar sus probabilidades de depresión clínica. Esto se debe en gran parte a la capacidad de hacer frente a una enfermedad crónica. También puede ser un factor de desequilibrio de la química natural de su cuerpo.

Pasé por un proceso de duelo por mi páncreas y busqué la ayuda de un terapeuta durante unas semanas. Pero no fue la depresión lo que me llevó a buscar ayuda de mi endocrinólogo. No podía dormir.

Nunca he dormido bien. La diabetes convirtió mis noches en campos minados, revoloteando, girando, permaneciendo despierto durante horas.

Mi endocrinólogo no se sorprendió. El insomnio es común entre los diabéticos de tipo 1, dijo.

Me recetó un antidepresivo y me dijo que esto probablemente solucionaría cualquier desequilibrio sistémico que me mantuviera despierto por la noche.

Y lo hizo. Empecé a dormir mejor en unas pocas semanas. Como beneficio adicional, mi esposa dijo que me volvería más suave y tranquilo. Como decía el viejo eslogan del anuncio, una mejor vida a través de la química.

Entonces el New York Times lo arruinó todo con una extraordinaria investigación el año pasado que detalló la agonía que enfrentan muchas personas que trataron de terminar su dependencia de los antidepresivos. Se llama “síndrome de interrupción”.

“Los pacientes que intentan dejar de tomar los medicamentos a menudo dicen que no pueden”, decía el artículo. “Cerca de la mitad de los que terminaron sus recetas calificaron la abstinencia como severa. Casi la mitad de los que trataron de dejar de fumar no pudieron hacerlo debido a estos síntomas”.

Eso me asustó. En raras ocasiones cuando me olvidaba de tomar la píldora diaria, me sentía aturdido y desorientado durante las primeras horas de la tarde. Más tarde sentía y escuchaba algo así como un silbido en mi cabeza.

¿Qué pasa si hay un terremoto u otro desastre y no puedo conseguir mis pastillas? ¿Qué pasa si los síntomas de abstinencia son más de lo que puedo manejar? ¿Cómo me las arreglaría?

Además, ¿cuánto es suficiente? Sí, me gustaba más dormir. Sí, me gustó que mi esposa sintiera que era más agradable tenerme cerca.

¿Pero quién era yo? ¿Era yo o era el producto de una mejora química? Si dejara la droga, ¿qué pasaría?

Para entonces ya tenía un nuevo endocrinólogo. El había leído también la misma historia en el periódico y estuvimos de acuerdo en que los antidepresivos parecían más problemáticos de lo que se pensaba.

También dijo que después de años de tomar las píldoras, es posible que mi cuerpo haya corregido lo que estaba mal.

O no. Podría ser que, al igual que con mi dependencia de por vida de la insulina, sea más feliz tomando antidepresivos. No lo sabríamos hasta que lo intentara.

Así que elaboramos un programa a largo plazo de dosis reducidas, un proceso conocido como “reducción”. Y ahora, finalmente, he llegado al punto en el que he dejado de tomar el medicamento.

Eso fue hace dos semanas.

Al principio me sentí un poco mejor. Ahora me siento peor, perezoso, malhumorado, de mal genio. Incluso he empezado a pensar en volver a tomar antidepresivos.

Cualquier cosa para no sentirme así.

Humphreys, el profesor de Stanford, fue comprensivo. “La abstención en seco es brutal”, dijo.

En la siguiente columna: Cómo terminar con el hábito

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí