Qué pasaría con el futuro uso masivo de los vehículos eléctricos en las grandes ciudades

La ejecutivos de Ford dijeron recientemente que la compañía está totalmente involucrada en la producción de futuros vehículos eléctricos (EV’s).

William Ford, el presidente ejecutivo de la marca del ovalo azul, dijo a los periodistas: “La única pregunta es si los clientes estarán allí con nosotros y creemos que lo harán”.

Ford sabe que hay un persistente problema, de que todos los fabricantes de autos importantes también están involucrados en los automóviles eléctricos, y no se sabe si habrá espacio o clientes para todos.

La inversión de Ford significa que una gran parte de su flota será eléctrica dentro de cinco años. Lo mismo puede decirse de General Motors, Toyota, BMW y Volkswagen, por nombrar algunos. En conjunto, las inversiones anunciadas por estas compañías deben superar los $ 50 mil millones.

La imagen global muestra solo un 0,85% de cuota de mercado para los EV’s, pero en algunos mercados esto cambia drásticamente. Noruega tuvo un 24% de participación en el complemento en 2016, los Países Bajos el 5%, Suecia el 3,2%. “

La Alianza Nissan-Renault ha sido uno de los primeros líderes en ventas de modelos eléctricos con Leaf y Zoe, pero se han tomado mucho tiempo para lanzar nuevos modelos.

Nissan anunció recientemente una versión rediseñada del Leaf, con mayor alcance y un precio que sigue siendo inferior incluso al nuevo y más accesible modelo 3 de Tesla.

El Grupo Volkswagen y la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que están peleando por el primer puesto de ventas mundiales, han anunciado recientemente planes para avanzar hacia los autos eléctricos.

La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi anunció que lanzaría 12 nuevos vehículos totalmente eléctricos para el 2022.



Volkswagen tendrá versiones híbridas o eléctricas de todos sus modelos para el año 2030, y está creando una nueva sub-marca totalmente eléctrica, ID, que incluirá una nueva versión eléctrica del icónico microbús VW.

Cada uno de los fabricantes cree que necesita hacer las inversiones rápidamente, en parte para perseguir al líder de la industria Tesla.

Si Tesla no tuviera problemas de producción con su Modelo 3, el auto para el mercado masivo, los problemas que tendrían las grandes compañías serían mucho mayores.

BMW planea tener 25 híbridos totalmente eléctricos e híbridos enchufables disponibles para 2025.

Los “híbridos enchufables” son un poco de cobertura. Como no son totalmente eléctricos, los compradores pueden recurrir a los tipos de motores más tradicionales, en caso de que los motores eléctricos no funcionen bien.

GM planea tener 25 autos eléctricos para el año 2025. En los papeles luce bien, pero en la práctica y gusto de los consumidores es otra cosa.

Mark Reuss, que dirige la operación de productos de Ford, dijo recientemente: “General Motors cree que el futuro es totalmente eléctrico. Estamos muy lejos en nuestro plan de liderar el camino hacia ese futuro mundo, ya que hay grandes escollos por superar”.

Es de suponer que eso significa que los automóviles con combustibles fósiles morirán pronto. Tal vez no quedarán muchas estaciones de servicio en Estados Unidos para el 2030 o, como muy tarde, para el 2035. Eso es una utopía.

Con los fabricantes de automóviles incrementando significativamente su producción de EV, es fácil dejarse cautivar por la idea de que aparezcan en la carretera tantos automóviles nuevos sin emisiones.

En ese punto, comenzarán a obtener más y más participación de mercado hasta que representen un tercio de todas las ventas de vehículos nuevos, lo que podría ocurrir ya en el año 2040.

>Pero a menos que tengamos suficientes estaciones de carga fáciles de usar que se distribuyan liberal y estratégicamente por todo el país, y a menos que creemos y mantengamos las redes y sistemas cruciales necesarios para llevar energía a estas estaciones y a nuestros automóviles sin sobrecargar la red de transmisión, el glorioso futuro EV nunca va a materializarse.

Para tener un 50% de vehículos eléctricos circulando en las grandes ciudades habría que mejorar el sistema eléctrico y que sea más barato. Noruega está trabajando en eso, pero la electricidad que generan es limpia y no por generación nuclear.

Solo pensar que el 50% de los vehículos en Los Ángeles serian eléctricos para el 2025, con el sistema de electricidad actual de la ciudad, es como pensar que los autos volares sobrepasarían a los de tierra ese año.

Los Ángeles ha comenzado a instalar estaciones de recarga de automóviles en toda la ciudad, con el objetivo de tener más de 1,000 en funcionamiento para fines del 2018.

La electricidad para la mayoría de ellos vendrá por cortesía de toda la capacidad extra que la ciudad se encontró después de reemplazar 4,500 millas en faroles de vapor de sodio con LED de bajo consumo de energía. Pero cuantos vehículos eléctricos aguantaría la ciudad ?

Con el 50% de los vehículos eléctricos circulando en ciudades grandes para el 2025, y con los mismos sistemas energéticos de hoy en día, de seguro que el sistema colapsaría.

Por lo que primero se debería de trabajar en cómo mejorar el sistema eléctrico al estilo Noruego, con energías limpias, de otra manera, seguiremos ensuciando al planeta.

Según dicen los expertos, estos creen que en realidad hay suficiente capacidad libre en la red para alimentar a cada auto y camión en Estados Unidos, si podemos encontrar la forma de distribuir toda esta energía de manera efectiva y eficiente.

La ciudad de Los Ángeles no está sola en la preparación para el día en que los EVs finalmente se inclinen hacia una aceptación masiva.

Las ciudades y los estados que están haciendo planes en consecuencia, invirtiendo decenas de millones de dólares en desarrollo de infraestructura, incluyen a San Diego, Kansas City, el estado de Washington y Georgia.

En estos lugares y en otros lugares, los esfuerzos para instalar miles de estaciones de carga en lugares de trabajo y sitios públicos son recibidos con gusto por los legisladores en ambos lados del pasillo y sirven como modelos para otros.

Los fabricantes de automóviles están invirtiendo mucho dinero en la producción de vehículos eléctricos en este momento, basándose en su creencia de que los servicios públicos y los gobiernos locales, instalarán suficientes estaciones públicas de carga, crearán incentivos para que los propietarios instalen estaciones de carga dentro de sus garajes, y medidas para evitar de sobrecargarse.

Si llegamos a un día en el que tenemos cientos de miles de vehículos eléctricos que salen de las líneas pero no hay dónde enchufarlos, todo se derrumba.

La gente simplemente no comprará los autos, los fabricantes de automóviles volverán al status quo impulsado por el gas, y toda la revolución EV se considerará una debacle o una fantasía.

No podemos permitirnos que eso suceda. Y mientras mantengamos nuestros ojos en el camino por delante, y no disminuyamos la velocidad, no se hará. Para que esto suceda es un esfuerzo de todos.

Si no hacemos el esfuerzo de mejorar el medio ambiente, los concesionarios de todos los fabricantes, tanto grandes como pequeños, estarán llenos de EV’s y podría crear una de las industrias mayores debacles.

Bill Ford hizo el comentario más contundente de un importante funcionario de la industria cuando dijo que nadie sabe si el “cliente estará allí con nosotros, y si nosotros estaremos para ellos”.