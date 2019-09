El anillo inteligente de Amazon y otros 6 clics tecnológicos de América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.AMAZON NOVEDADES

Amazon lleva Alexa a auriculares, gafas y hasta a anillos

Amazon anunció nuevos aparatos inteligentes que operan con su asistente virtual de voz Alexa, entre los que destacan unos auriculares inalámbricos, una montura de gafas e incluso uno anillo -de color negro con dos micrófonos que interactúa con el móvil-. En un evento dedicado al hardware, la compañía también reveló modelos actualizados de su gama de altavoces Echo, incluyendo una versión de gran tamaño con sonido envolvente Dolby Atmos.

Anuncio

2.TECNOLOGÍA LATINOAMÉRICA

Presidentes: Latinoamérica no está lista para nueva revolución industrial

Los países de América Latina no están listos para la “cuarta revolución industrial”, como se le conoce al boom de las tecnologías de la información, por lo que necesitan tomar medidas urgentes, según dijeron varios de sus presidentes en un foro del Consejo de las Américas en Nueva York. México, Perú, Colombia y Chile analizaron la situación de la región y coincidieron en pedir un mayor esfuerzo para no “perder más tiempo” en la adopción tecnológica.

3.GOOGLE ASSISTANT

Anuncio

Google actualiza su asistente de voz tras polémica por grabaciones

Google anunció una actualización de la configuración de su asistente de voz, Google Assistant, para dejar claro al usuario cuándo sus interacciones pueden ser grabadas y escuchadas por humanos. Los asistentes virtuales han protagonizado varios titulares desde que a principios de julio la prensa belga publicara que personas contratadas por Google escuchaban algunas interacciones con el asistente, y, a raíz de aquel caso, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft reconocieron prácticas similares.

4.APPLE MAC PRO

Apple anuncia que fabricará el Mac Pro en EE.UU. en lugar de China

Apple reveló que fabricará su nuevo modelo de computador de mesa Mac Pro en Estados Unidos y no en China, tal y como había pedido el presidente Donald Trump, quien mantiene abierta una guerra comercial con el gigante asiático. Apple indicó que la nueva generación de su ordenador de gama más alta se fabricará en Austin como parte del “compromiso” de la empresa con “el crecimiento económico en EE.UU.”.

5.FACEBOOK NOVEDADES

Facebook compra firma que investiga cómo controlar PCs mentalmente

Facebook anunció que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la empresa emergente CTRL-labs, dedicada a la investigación de tecnología que permita controlar ordenadores directamente desde el cerebro mediante señales neuronales. La compañía no detalló la cuantía de la operación, pero el medio económico especializado CNBC la cifró en entre 500 y 1.000 millones de dólares.

Anuncio

6.RESTRICCIONES MÉXICO

Tecnológicas piden a México no apagar webs al aplicar presupuesto

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a compañías como Google, Facebook y Airbnb, pidió al Gobierno de México que no desconecte de internet aquellas plataformas que no puedan afrontar los requisitos impuestos por la Secretaría de Hacienda en el presupuesto para 2020. El Paquete Económico para ese año, en discusión en el Congreso, prevé la posibilidad de desconectar servicios de internet como sanción a quienes no paguen impuestos.

7.EKOPARTY ARGENTINA

Ekoparty se toma Argentina con 3.000 asistentes latinoamericanos

La Ekoparty de Buenos Aires, la conferencia de ciberseguridad y tecnología más grande de América Latina, inauguró esta semana su decimoquinta edición con 3.000 asistentes procedentes de toda la región. Expertos y foros especiales que discuten temas como el “Hackeo responsable” y otras actividades de ocio, como el fútbol con robots, forman parte de la programación, que este año hace un homenaje a las décadas de 1990 y 2000, cuando inició la actividad.