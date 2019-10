¿Está pagando demasiado por su seguro de viaje?

Hay una regla general cuando se trata de comprar un seguro de viaje: “Compre la póliza menos costosa que se ajuste a sus necesidades”, dice Jenna Hummer del minorista en línea Squaremouth . No es como el vino, donde entre más alto es el precio, mejor es la botella.

¿Cómo sabe si está pagando demasiado?

Los expertos dicen que los viajeros deben considerar el precio y la cobertura al elegir un plan. Esto significa que debe asegurarse de que está cubierto por los costos por los que espera que se le reembolse si las cosas salen mal (como pasajes aéreos, cruceros, tours, hoteles, etc.), y no elegir una cobertura que no necesite (como el seguro de cancelación por cualquier motivo, que suena tan reconfortante pero que puede ser muy costoso).

¿Cuánto cuesta una póliza de seguro de viaje estándar?

Anuncio

En general, espere pagar entre el 5% y el 10% de los costos de viaje prepagos y no reembolsables por un plan estándar que le reembolsará el 100% de su dinero. También puede asegurar partes individuales de su viaje, por ejemplo, sólo pasajes aéreos y hoteles o comprar sólo seguro médico.

Los clientes de Squaremouth este año pagaron un promedio de $249 por pólizas.

Y no espere encontrar una oferta en este tipo de seguros. “El seguro de viaje está altamente regulado, y es ilegal ofrecer un descuento en las pólizas”, dice el sitio web de Squaremouth.

Anuncio

¿Qué gastos se reembolsan si ocurre algo?

Con un plan estándar, está cubierto al 100% en caso de cancelación o interrupción del viaje; gastos médicos y evacuaciones (esencial para viajeros al extranjero cuyos planes en Estados Unidos, como Medicare, no los cubren en el extranjero); pérdida o retraso de equipaje; y vuelos cancelados o retrasados.

Necesita leer la letra pequeña para asegurarse de que comprende cuándo y cómo se activa la cobertura. Por ejemplo, la cancelación del viaje reembolsa el costo total del viaje si usted, o sus acompañantes o miembros de su familia, se enferman o se lesionan y en caso de que alguien muera. Pero no recibirá un reembolso si decide que no desea viajar (esa es la mejora de cancelación por cualquier motivo) o si su razón no está cubierta en el plan.

También la evacuación médica, por ejemplo, se produce cuando usted se enferma o se lesiona gravemente (y también cubre el transporte de restos), no sólo porque se siente ansioso por el clima severo o los disturbios civiles en su destino de vacaciones.

Los pagos por equipaje perdido o dañado por lo general tienen un tope de $250 a $500 por maleta. (Si llevará artículos más caros, agréguelos a su seguro de propietario). También puede agregar a miembros de la familia, o grupos de 10 o más, a una póliza.

Un consejo: Si las cosas salen mal, guarde los informes policiales, recibos de equipaje, recibos de comidas y estadías en hoteles, etc. Tendrá que presentar la documentación a su aseguradora para hacer un reclamo.

¿Cuándo debería comprar?

Eliminemos la paja del camino. No puede comprar un seguro de viaje si está de vacaciones en medio de un huracán de 140 mph. Si un huracán azota su destino, se le reembolsaría si hubiera estado asegurado de antemano y si el huracán hubiera sido nombrado por la Organización Meteorológica Mundial.

Anuncio

“[La cobertura] tiene que representar la cantidad de dinero que perdería si pagara por adelantado el viaje, para que quede económicamente completo”, dice Stan Sandberg, cofundador de TravelInsurance.com .

Cuanto antes compre, antes estará cubierto, especialmente si las cosas salen mal mucho antes de partir para su viaje.

Los viajeros pueden actualizar su póliza para mayor flexibilidad. Y aunque la cobertura de cancelación por cualquier motivo suena genial, pagará entre un 40% y un 50% más en primas y recibirá como máximo el 75% de sus costos si cancela.

Además, para este tipo de cobertura, por lo general tiene que comprar una póliza dentro de los 21 días de haber gastado dinero en su viaje y tiene que cancelar por lo menos 48 horas antes de tiempo.

¿Debería comprar pólizas que se ofrecen cuando compra un boleto de crucero o de avión?

Depende de lo que diga el plan de la aerolínea o de la compañía de cruceros, pero por lo general se presenta como una opción que es “muy binaria, tómala o déjala”, dice Sandberg. “Compras ahora, y eso es todo lo que obtienes”.

Y podría dejarlo sin seguro, si la póliza ofrecida en el sitio de una aerolínea cubre sólo el costo del pasaje aéreo y nada más. Lo mismo ocurre con las líneas de cruceros.

Los expertos dicen que a los viajeros por lo general les puede ir mejor comprando y comparando pólizas por lo que cubren y lo que cuestan. Después de eso, busque aseguradoras que reciban la calificación crediticia de A.M. Best , lo que significa que la compañía ha sido objeto de una investigación financiera, dice Hummer.

Anuncio

Puede iniciar su búsqueda comparativa en un sitio web de agregadores de viajes, como Squaremouth.com, InsureMyTrip.com y TravelInsurance.com. Estos sitios proporcionan mucha información y preguntas frecuentes sobre cómo elegir, explican lo que significan los términos de cobertura y, si se decide a comprar a través de su sitio, pueden ayudarlo a mediar si tiene problemas para cobrarle a una aseguradora.