¿Su destino en el extranjero requiere seguro de viaje? Sí, cada vez más

Está planeando un viaje al extranjero y ha decidido no comprar un seguro de viaje. “Mi elección”, piensa y tiene razón. Excepto en ciertos países donde se requiere que lo tenga. Y ahora, otros países están considerando hacer lo mismo.

Digamos que va a hacer el viaje de sus sueños a la Antártida. Usted ha comprado o alquilado su equipo, organizado sus vuelos y preparado para los mares agitados del Pasaje Drake.

Pero no irá a ninguna parte si no tiene seguro de viaje.

Es uno de varios lugares, incluyendo Rusia, Cuba, Turquía y Ecuador, donde usted debe tener un seguro de viaje o su viaje probablemente será un imposible.

Los países extranjeros quieren que usted se proteja contra el desastre porque necesitan protegerse financieramente.

Este escenario se desarrolla de vez en cuando: Está en un viaje al lugar de sus sueños y tiene un accidente. Termina en el hospital e incurre en una gran factura. Y luego desaparece de vuelta a los Estados Unidos, debiendo miles de dólares que no tiene intención de pagar.

Usted no es uno de esos viajeros, por supuesto, pero hay suficientes de ellos que Japón, por ejemplo, está instando a todos los viajeros a comprar un seguro.

“Los gobiernos municipales y de las prefecturas de todo Japón están lanzando campañas para instar a los visitantes extranjeros a comprar un seguro de viaje, ya que un aumento en las facturas médicas impagadas ejerce presión sobre los presupuestos de los hospitales”, señala un artículo del Japan Times.

Alrededor de una quinta parte de “todos los hospitales que han tratado a viajeros a Japón se han quedado con la factura”, dijo. “Un hospital en particular acumuló más de 10 millones de yenes [$92,000] en honorarios no pagados”.

Según se informa, Japón está considerando un seguro obligatorio.

Tailandia, por su parte, tiene en marcha una legislación que pediría a los viajeros que paguen “un fondo para proporcionar cobertura en caso de muerte de hasta un millón de baht” , más de 32,000 dólares, según el diario británico Telegraph. La repatriación de los restos mortales es una cuestión, pero tenga en cuenta que no se trata de un seguro para lesiones o enfermedades.

Entonces, ¿cómo saber qué países requieren seguro? No se sabe, aunque hasta ahora sólo un puñado de países lo ordenan. No hay un lugar completo donde usted pueda encontrar la respuesta a la pregunta de si será rechazado sin seguro.

Pero uno está en marcha, dijo Jenna Hummer, directora de relaciones públicas de Squaremouth, un sitio de comparación de seguros de viaje que está construyendo una base de datos . Podría estar listo a finales de este mes, dijo.

Hasta entonces, su mejor opción es ponerse en contacto con la embajada del país que está visitando.

Algunas razones para decir que sí

Hay una manera de estar completamente seguro: Compre un seguro de todos modos, incluyendo un seguro de evacuación médica en caso de que su lesión o enfermedad requiera que regrese a casa. No sólo lo protege de una catástrofe financiera, sino que también lo pone a la moda.

“La industria está creciendo como loca”, dijo Stan Sandberg, cofundador de TravelInsurance.com . “Las ventas incrementaron [en 2018] un 40.9% desde 2016”.

Parte de ese aumento es la oleada de baby boomers que viajan, a menudo a destinos lejanos. Esto es lo que han descubierto sobre estar jubilados y tener Medicare: Tienen el tiempo y a menudo el dinero para viajar, pero es muy probable que no tengan cobertura fuera de los Estados Unidos bajo Medicare.

Si usted no tiene Medicare, necesitará cobertura suplementaria fuera de los EE.UU. Si se lesiona o enferma, algunos hospitales extranjeros no lo aceptarán si no tiene seguro. En un escenario aún más inquietante, algunos hospitales no aceptarán su seguro y le pedirán una tarjeta de crédito. (Tendría que solicitar el reembolso más tarde).

De países y cancelación

¿Qué pasa si viaja a un destino arriesgado? ¿Puede conseguir un seguro?

“Si no hay regulaciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), entonces la exclusión se debe más comúnmente a condiciones de alto riesgo según lo determine la aseguradora”, dijo Hummer.

“Algunas pólizas ofrecen cobertura en países de alto riesgo que la mayoría de los proveedores no cubren (una vez más [asumiendo] que no cuentan con una sanción de la OFAC), pero por lo general tienen un costo más alto e incluyen cláusulas de exención de responsabilidad en el sentido de que el viaje y el viajero deben cumplir con requisitos específicos de viaje elegibles”.

Entre los países que están excluidos a causa de las regulaciones o riesgos de la OFAC: Siria, Sudán, Nepal y Guinea, dijo Hummer.

Su mejor opción: Antes de reservar, consulte con una aseguradora de viajes para ver si puede obtener una póliza.

Sorprendentemente (al menos para mí), la mayor demanda es el seguro de cancelación de viaje por parte de “personas que buscan proteger el costo del viaje”, dijo Sandberg. La clave para tomar una decisión inteligente es averiguar cuáles son las exclusiones, dijo.

Por ejemplo, si su hijo practica deportes escolares y se rompe una pierna justo antes de su viaje a Europa, es posible que no esté cubierto. La cobertura para afecciones preexistentes podría depender de cuándo compre la póliza, agregó.

Haga las preguntas. Tome buenas notas, pero no deje que el remolino de confusión le impida proteger su inversión y a usted mismo. El momento de tomar esta decisión no es a última hora en un quiosco del aeropuerto cuando ingresa al país (así es como un par de países se lo presentan), sino desde su escritorio en casa o, sí, en el trabajo (si las circunstancias lo permiten). No se sienta presionado, pero reflexione antes de pasear.

Usted y su destino estarán mejores por ello.