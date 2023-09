Los ‘Frida y Diego’ de Boyle Heights regresan a Roosevelt High casados y como muralistas

Cuando Alfonso Aceves y su esposa Adriana Carranza se comprometen a pintar un mural, unas pinceladas se convierten en declaraciones públicas de protesta, resistencia o inspiración.

Mientras transforman una pared lisa en una hermosa obra de arte, dice la pareja nacida en Boyle Heights, vuelcan parte de su corazón en cada pincelada a través de la concentración, una mano firme y un ojo de águila para detectar los errores.

Cualquier error, por pequeño que sea, Adriana lo detecta y, con voz cariñosa, le dice a Afonso que lo corrija. Del mismo modo, Alfonso aprueba cada elección de color que Adriana decide plasmar en un mural.

Para la pareja, casada desde hace 29 años, estos retoques en sus obras de arte no son más que cariñosos pasos de baile para superarse como esposos y artistas autodidactas. Alfonso, de 47 años, y Adriana, de 46, forman el Colectivo Kalli Arte, una familia de artistas que ha logrado el reconocimiento de la comunidad del sur de California a pesar de no tener títulos universitarios en arte y de haberse convertido en padres siendo adolescentes.

Anuncio

Los artistas Alfonso Aceves, desde la izquierda, su hijo Emilio Aceves y su esposa Adriana Carranza trabajan en un mural que están pintando en familia en Theodore Roosevelt de Boyle Heights.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Algunos miembros de su comunidad artística consideran a Adriana y Alfonso como los próximos Frida Kahlo y Diego Rivera, convertidos en ídolos internacionales no sólo por haber dado origen al modernismo mexicano a través de sus pinturas y murales, sino también por sus pasiones políticas y su relación, a menudo turbulenta.

Adriana y Alfonso se sienten halagados y divertidos por la comparación. En su relación, dicen, no hay caos emocional, a menos que uno de los dos se olvide de lavar los pinceles. Aun así, reconocen que han experimentado muchas turbulencias al entrar en el mundo del arte, al rebelarse contra la multitud y enfrentarse a la injusticia a través de sus obras.

“En este mundo y en esta vida, todos los sueños son posibles... Alfonso y yo somos testimonio de ello”, dijo recientemente Adriana mientras pasaba su pincel empapado de pintura azul sobre el boceto de una mariposa.

Hace unos meses, el destino quiso que la pareja volviera a la escuela Roosevelt de Boyle Heights para pintar un mural, la misma escuela en la que sus sueños de ser artistas se vieron truncados cuando se enteraron de que iban a ser padres.

“La escuela sólo nos sirvió para enamorarnos”, dice Adriana, que estaba en 11º curso cuando conoció a Alonso, que estaba en último año.

Anuncio

Para entonces, tanto Alfonso como Adriana sabían que les gustaba el arte. La pareja había crecido en un barrio humilde, plagado de pandillas y delincuencia, pero lleno de coloridos murales.

Un boceto del mural que los artistas Alfonso Aceves, su esposa Adriana Carranza, y sus hijos están trabajando es una guía para el mural que están pintando juntos como familia en Theodore Roosevelt High School en Boyle Heights en Los Ángeles el 21 de enero de 2023.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Alfonso expresaba su gusto por el arte dibujando caras y personajes de la sección de cómics de Los Angeles Times. Adriana quería ser diseñadora de moda, inspirándose en el mundo natural de las flores, los pájaros y las mariposas.

Pero los sueños de juventud de la pareja se evaporaron cuando Adriana quedó embarazada a los 18 años.

“Cuando me enteré de la noticia, me sentí sorprendida y avergonzada con mi familia y la sociedad. Era obvio que mis padres, inmigrantes mexicanos, no esperaban eso de mí”, dijo Adriana, una de seis hermanos, mientras ella y su marido deslizaban sus pinceles en el mural de la escuela.

Alfonso, de una familia mexicomericana de cuarta generación, estaba sorprendido y asustado igual que su novia, pero no se le pasó por la cabeza la idea de abortar.

Anuncio

“A pesar de todo, me alegré de ser padre”, dice Alfonso mientras pintaba de amarillo el fondo del mural.

El artista Alfonso Aceves se toma un descanso de su trabajo en un mural de la escuela Theodore Roosevelt.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

En la ceremonia de graduación, dijo Adriana, se le impidió subir a recibir su diploma, por razones que nunca le explicaron. La joven, desconsolada, llegó a la conclusión de que la escuela no quería que el público la viera con el vientre prominente, ya que sería un mal ejemplo para otros estudiantes.

“En la sociedad existe el estigma de que las adolescentes embarazadas, sobre todo si perteneces a una minoría, ya no tienen futuro”, afirma Adriana. “Eso me motivó a seguir estudiando”.

Mientras Adriana cuidaba de la pequeña Sara, también tomaba clases de educación general y cursos de desarrollo infantil en el East Los Angeles College. Cuando cumplió 22 años en 1998, aceptó un trabajo en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles como ayudante de educadora de niños con necesidades especiales. Para entonces, su segunda hija, Ione, tenía tres meses.

“Dejé a un lado mi amor por el arte y me centré en el amor a la familia”, dice Adriana.

Anuncio

Alfonso, un joven tímido y con pocas habilidades sociales, aceptó varios trabajos para mantener a su creciente familia. Estudió iluminación teatral, sonido y construcción de decorados en Los Angeles City College, tocó y compuso canciones para un grupo de rock llamado Opposition, y diseñó folletos y otras ilustraciones para Knott’s Berry Farm y otros clientes.

“Me sentía miserable en mis trabajos, no era la vida que había soñado”, dice Alfonso.

Así que, hacia 2008, le dijo a Adriana: ‘Ven, vamos a explorar el arte. Vamos a hacer lo nuestro contra viento y marea’. Y ella aceptó”.

Vivir en el complejo de apartamentos Wyvernwood Gardens, en una zona de rentas controladas de Boyle Heights, les permitió dar el primer paso. La pareja empezó a crear joyas autóctonas de metal y madera para venderlas en festivales, mercados al aire libre y exposiciones de Los Ángeles, Sacramento, Seattle y San Diego.

Más tarde, mientras Adriana se centraba en la joyería, Alfonso se dedicó al grabado, y así nació la empresa de la pareja, Kalli Arte Collective.

“Kalli significa hogar en náhuatl, y con esa palabra nos dimos a la tarea de reflejar a través de nuestro trabajo lo que más amamos: la lucha social de nuestro barrio, nuestra familia y, por supuesto, nuestras raíces chicanoamericanas”, dijo Alfonso.

Anuncio

Ione Aceves trabaja en un mural con su familia en la escuela Theodore Roosevelt de Boyle Heights.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

En los años siguientes, la pareja se hizo un sitio en la comunidad artística de Los Ángeles creando impresiones digitales, luego serigrafías, escribiendo poesía y creando murales. Su primera exposición de arte como pareja, recordada con cariño, fue en 2014 en la renombrada galería de Highland Park, Avenue 50 Studio. Kathy Gallegos, ejecutiva fundadora y directora artística de Avenue 50 Studio, se enamoró de su trabajo tras encontrarlos en MySpace.

“Vi parte de su trabajo y me llamó la atención que tuviera una sensibilidad tan increíble para representar a su comunidad chicana y su historia que inmediatamente me enamoré de su arte”, dijo Gallegos.

Para entonces, la comunidad de Wyvernwood se había levantado en protesta contra el creciente aburguesamiento que supuso la demolición del complejo de 150 viviendas. En agosto de 2014, Avenue 50 Studio invitó a Alfonso y Adriana a exponer 28 linograbados en una muestra de un mes de duración titulada “El pueblo de Wyvernwood”. Crearon retratos en linograbado de los residentes que se enfrentaban al desplazamiento y escribieron sus historias.

“El arte de la pareja conseguía transmitir sentimientos directos al corazón, y eso no ha cambiado”, dijo Gallegos. “Hablan con orgullo de su comunidad a través de colores sutiles o atrevidos, e impregnan su obra de simbolismo indígena”.

“Vi que su interés por los asuntos de la comunidad era genuino. Son Frida Kahlo y Diego Rivera. Como artistas, se alimentan mutuamente”, añade Gallegos.

Anuncio

Otro gran proyecto que la pareja recuerda con cariño llegó en el verano de 2015, cuando el personal de la escuela primaria Crestwood, en Las Vegas, invitó a la pareja a crear sus dos primeros murales, de un girasol gigante rodeado de coloridos insectos, que representaba el florecimiento de la imaginación infantil. Un segundo mural en la escuela celebraba la identidad étnica, la comunidad, la naturaleza y el amor por la educación.

A medida que los hijos de la pareja han ido creciendo (Sara tiene 28 años, Ione 25, Diego 20 y Emilio 18), Kalli Arte se ha convertido en una empresa familiar.

Su primera exposición de arte como familia se llamó Family First, para la que crearon 71 paneles de madera, de entre uno y dos pies de altura, con forma de pájaros, carros, nopales, piñatas, el sol, la luna, ojos y figuras de la Virgen de Guadalupe. La exposición, que duró un mes, se llevó a cabo en Espacio 1839, una tienda de arte en la calle 1 de Boyle Heights que promueve el trabajo de artistas emergentes sin costo alguno.

“El objetivo no era vender, pero mucha gente quería comprar las piezas”, dijo Adriana. “Para entonces, Emilio, mi hijo menor, tenía 11 años y había conseguido 300 dólares en ventas y estaba entusiasmado”.

Los artistas Alfonso Aceves, arriba, su mujer Adriana Carranza, a la derecha, y sus hijos Sara Aceves, a la izquierda, y Emilio Aceves trabajan en un mural que están pintando como familia en Theodore Roosevelt High School de Boyle Heights, en Los Ángeles, el 21 de enero de 2023.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Desde entonces, la familia ha realizado una exposición familiar cada año, así como otros proyectos pop-up.

Anuncio

Cada miembro de la familia aporta su especialidad al colectivo. Sara, licenciada en Bellas Artes en 2018 por la Universidad Mount Saint Mary’s, es experta en contrastar y combinar colores. Ione, que espera estudiar diseño de moda sostenible, al igual que su madre tiene un ojo muy exigente para los detalles y detectar pequeños errores. Diego destaca pintando fondos. Y Emilio, el más joven, ayuda en lo que haga falta. Los hermanos también componen canciones de hip-hop.

Trabajar juntos ha supuesto para la familia un gran apoyo por parte de la comunidad artística, lo que les ha permitido celebrar sus espectáculos en lugares como Cal State Dominguez Hills, Fullerton Museum Center, Cal State L.A. Library, Sacramento Soul Collective y Galeria de la Raza en San Francisco.

Otro lugar, Self Help Graphics, la conocida organización sin ánimo de lucro de Boyle Heights que apoya a artistas emergentes de minorías y bajos ingresos, invitó a Kalli Arte Collective a participar en su programa de residencia artística en febrero de 2022. El programa, llamado Beyond the Press (Más allá de la prensa), proporciona espacio, herramientas y el entorno necesario para que los artistas trabajen en sus proyectos durante todo un año. Los artistas pueden contribuir a la comunidad ofreciendo talleres de su especialidad a la vez que se relacionan con otros artistas.

“Me quedé alucinada cuando vi el trabajo de Kalli”, dijo Marvella Muro, directora de programas y educación artística de Self Help. “Eran grabados en linóleo, en honor a los jóvenes asesinados por la policía en el East Side y Boyle Heights. Su trabajo transformó ese arte bidimensional en un entorno tridimensional”.

Muro destacó que muchos artistas, como Kalli, pasan apuros durante un tiempo para pagar el alquiler y comprar comida, y necesitan ayuda para obtener el espacio y el equipo necesarios para realizar su trabajo.

“Son un modelo para las generaciones futuras”, dijo Muro acerca de la pareja. “Eran jóvenes cuando se convirtieron en padres, pero demostraron su dedicación y utilizaron cualquier medio disponible para salir adelante. Les enseñaron el amor al arte y a la familia para sortear esta difícil carrera”.

Anuncio

Pero su experiencia con Self Help Graphics fue sólo un calentamiento para el verdadero trabajo que estaba por venir, que llevaría a la pareja a cerrar el círculo con su agridulce pasado.

Los padres Alfonso Aceves y Adriana Carranza, ambos en el centro, están flanqueados por sus hijos: desde la izquierda, Diego, Emilio, Sara e Ione.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

En julio de 2022, Adriana y Alonso recibieron la noticia de que Kalli había sido seleccionada para pintar uno de los tres murales de la escuela Roosevelt. Los murales forman parte de un proyecto del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles aprobado en 2016, que incluye, entre otras cosas, la construcción de nuevas aulas, un auditorio, un gimnasio, un espacio para el almuerzo y otras mejoras en Roosevelt High, según Lorena Padilla-Meléndez, directora de relaciones comunitarias de la División de Servicios de Instalaciones del LAUSD.

Los estudiantes, los miembros de la comunidad y el personal de la escuela presentaron más de 100 nombres de posibles muralistas, que debían tener experiencia en murales a gran escala y relevantes para la comunidad.

“Kalli Arte Collective es uno de los artistas preferidos por la comunidad. No sólo tienen talento, sino que son integradores y están abiertos a las cuestiones sociales que importan a la comunidad”, dijo Padilla-Meléndez.

Kalli Arte empezó a trabajar en su mural el pasado mes de octubre y lo terminó en junio.

Anuncio

“En ese momento del embarazo me sentí mal por mi decisión, pero ahora volvemos a la comunidad para decir: ‘Miren cómo gira el mundo, miren lo que hacemos como familia’. Estamos haciendo historia a través de pinceles y colores”.