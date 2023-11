Padre católico DJ conecta con la juventud dentro y fuera de Portugal

Guilherme Peixoto, un padre de un pueblo en el norte de Portugal, ha estado ocupado este mes celebrando misas en sus dos parroquias, conmemorando a los muertos y en los preparativos del set de música electrónica para su próximo concierto internacional como DJ.

Lo que comenzó hace casi dos décadas como una forma novedosa de recaudar fondos para las iglesias de su región rural se ha vuelto esencial para el ministerio de este sacerdote católico de 49 años en un continente que se seculariza rápidamente y donde la práctica religiosa está disminuyendo a gran velocidad, especialmente entre los jóvenes.

“Con la música electrónica puedo llevar algún mensaje, puedo estar donde están los jóvenes”, dijo Peixoto unos días después de regresar a Laúndos luego de tocar en un gran festival de Halloween en Italia. “Pueden pensar: ‘Si es posible que un sacerdote sea DJ, es posible que a mí me guste la música, los festivales y ser cristiano’”.

Anuncio

El sacerdote irrumpió en el escenario mundial cuando los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa le pidieron que “despertara a los peregrinos” a las 7 a.m. antes de la misa al aire libre del papa Francisco en agosto.

Peixoto, que también es capellán militar, había preparado los sets que tocaría con la banda sinfónica del ejército portugués a finales de octubre, pero dejó todo a un lado y comenzó a prepararse para el gran evento con pocas semanas de anticipación.

Ese domingo por la mañana, con su alzacuello clerical y grandes audífonos negros entre una multitud de obispos vestidos de blanco y ante aproximadamente 1,5 millones de fieles, Peixoto se balanceaba al ritmo de la música dance que mezclaba con fragmentos de discursos papales.

Al comienzo de su set de 30 minutos, la exhortación de 1978 de San Juan Pablo II de “no tener miedo” de abrir el corazón a Cristo resonó en italiano. Las palabras de Francisco de que la Iglesia tiene lugar para “todos, todos, todos” cerraron el set mientras los peregrinos bailaban y Peixoto sonreía ampliamente.

Había estado despierto toda la noche mezclando el audio del discurso de Francisco de la noche anterior. Y tan pronto como recibió la Comunión en Misa, viajó más de cuatro horas de regreso a su pueblo para una procesión, dijo Silvana Pontes, una de sus feligresas que trabaja como voluntaria en el club de Laúndos donde “el DJ padre” toca en las noches de varios fines de semana del verano.

“No piensas que estamos en un bar con un sacerdote. Simplemente lo sientes. Es muy natural y la gente lo nota”, dijo Pontes en Ar de Rock, el pequeño club al aire libre de la parroquia, en una colina coronada por un santuario que se eleva por encima del pueblo. “La gente ve que estamos alegres”.

Cuando Peixoto fue enviado aquí por primera vez a mediados de la década del 2000, la parroquia tenía problemas de liquidez y deudas por las renovaciones de la iglesia principal. Pero los feligreses estaban cansados de la venta de pasteles y campañas puerta a puerta, por lo que Peixoto convocó a los coros de jóvenes para iniciar actividades de karaoke para recaudar fondos.

Y como había formado parte de bandas musicales en el seminario (aunque había vendido su equipo y sistemas de sonido antes de ordenarse, pensando que su carrera musical había terminado), animaba esos eventos tocando sets de rock desde su computadora portátil.

En pocos años, se saldaron las deudas, se completaron nuevas renovaciones de la iglesia, Peixoto estaba tomando clases para ser un DJ profesional y la mayoría de los feligreses daban por sentado que el sacerdote le daba un toque peculiar a Ar de Rock.

“Al principio era extraño, pero ahora es la norma. Entendieron que el sacerdote también es una persona”, dijo Tania Campos, quien nació y creció en Laúndos donde se desempeña como catequista, cantante de coro y voluntaria de Ar de Rock. Como secretaria parroquial, también ha recibido un número cada vez mayor de llamadas y correos electrónicos de fanáticos posteriores a la Jornada Mundial de la Juventud.

Cerca de 60 voluntarios mantuvieron el bar abierto este verano los viernes por la noche (los sábados no, ya que Peixoto celebra misa los domingos por la mañana) mientras cientos de personas, a veces de diferentes generaciones en una misma familia, venían a bailar y socializar hasta las 3 a.m.

En la última noche de la temporada de septiembre, los voluntarios en la cocina, decorada con placas traídas por visitantes de Arizona a São Paulo y Suiza, prepararon 300 “francesinhas poveiras” (un emparedado portugués con salchicha, jamón y queso), dijo Irene Pontes, miembro del consejo parroquial y voluntaria desde hace más de una década.

Este emparedado del norte de Portugal es especialmente bienvenido para acompañar la potente bebida exclusiva del bar, la caipirinha. Se vendieron más de 1.000 de las bebidas la primera noche en que las ofrecieron a unos pocos euros (dólares) el vaso, dijo Andreia Flores, voluntaria detrás de la barra y miembro de la segunda parroquia de Peixoto en el cercano pueblo de Amorim.

Las ventas de alimentos y bebidas, así como otras donaciones, se destinan a la iglesia, que prepara su proyecto de construcción más ambicioso: un nuevo centro para actividades juveniles.

“Por eso estoy feliz de estar aquí”, dijo Flores. “La fe es hacer felices a los demás”.

Para Peixoto, pinchar dentro y fuera de su pueblo se ha convertido en una nueva forma vital de evangelizar.

“Estoy haciendo que estos mensajes lleguen a donde no está la iglesia”, dijo sobre compromisos como el festival de Halloween, que tuvo unos 30.000 asistentes. Allí, remezcló música dance electrónica con palabras de la encíclica del papa Francisco sobre la protección del medio ambiente.

“La gente baila con frases de ‘Laudato Si’”, añadió Peixoto con una sonrisa. “No es tanto –dos o tres frases del Papa– pero si yo no estuviera presente, no sería ninguna. Es como una pequeña semilla y el Espíritu Santo hará su obra”.

De hecho, fue otro documento del Papa Francisco, que insta al clero a buscar “la oveja perdida”, lo que llevó a Peixoto a trabajar más duro en sus habilidades musicales para que los sets con sonido profesional pudieran convertirse en una forma de llegar a aquellos que tal vez nunca entrarían a una iglesia.

En Portugal, aproximadamente la mitad de los jóvenes dicen no tener religión. La mayoría participa menos en las misas, tiene menos confianza en la Iglesia y reza menos que las generaciones mayores, según un estudio reciente de Eduardo Duque, profesor de la Universidad Católica Portuguesa en Braga.

“El Padre Guilherme dice: ‘Si no podemos llevarlos a la iglesia, les llevaremos la iglesia’”, dijo Silvana Pontes. Si bien la mayoría de los que frecuentan Ar de Rock no van a misa, agregó, algunos sienten la curiosidad de preguntar sobre los horarios para orar.

Por eso, Peixoto planea continuar mejorando sus habilidades como DJ para llevar un mensaje cristiano a audiencias que tal vez nunca hayan oído hablar de Jesús, sin dejar de estar comprometido con todas las actividades parroquiales habituales.

Tan pronto como bajó del escenario justo antes del amanecer en el festival de Halloween en Italia, Peixoto y su equipo de 12 personas, que se encargan de todo, desde la iluminación hasta el vídeo, se apresuraron al aeropuerto para tomar vuelos de regreso a casa para poder celebrar la Misa de Todos los Santos por la tarde.

“Para mí es muy importante no sólo ser el padre DJ, sino también el pastor de la comunidad”, dijo Peixoto. “El mundo no está tan cerrado a Jesús. Pero necesitas hablar el idioma”.

___

La cobertura de The Associated Press sobre religión recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable del contenido.