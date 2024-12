(Julia Demaree Nikhinson / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Si planeas recibir el Año Nuevo tranquilamente en casa, no estás solo.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos tiene la intención de celebrar la Nochevieja en casa, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

“Conforme he envejecido en los últimos años, me di cuenta de que llegar a la medianoche no es la gran cosa, ¿sabes?”, dice Carla Woods, de 70 años, de Vinton, Iowa.

Casi 2 de cada 10 celebrarán en la casa de un amigo o familiar, y solo el 5% planea celebrar en un bar, restaurante o evento organizado, según la encuesta.

Anuncio

Pero muchos adultos en Estados Unidos celebrarán el año nuevo de una manera diferente: haciendo un propósito. Más de la mitad dice que harán al menos uno para 2025.

Hay cierto optimismo sobre el año venidero, aunque más de la mitad no espera un cambio positivo: 4 de cada 10 dicen que 2025 será un mejor año para ellos personalmente; un tercio no espera mucha diferencia entre 2024 y 2025, y un cuarto piensa que 2025 será un año peor que 2024.

Planes relajados para la Nochevieja para muchos

Kourtney Kershaw, una bartender de 32 años en Chicago, a menudo recibe preguntas de clientes y amigos sobre los próximos eventos para la Nochevieja. Ella dijo que este año parece ser de bajo perfil.

“La mayoría con los que he hablado en mi rango de edad, quieren salir, pero no saben qué van a hacer porque no han encontrado nada o las cosas son simplemente muy caras”, dijo. “Los paquetes de fiesta o una tarifa de entrada desaniman, especialmente con el clima del mundo y con lo que cuestan las cosas”.

Como se esperaba, los jóvenes están más interesados en recibir el año nuevo en un bar o evento organizado: 1 de cada 10 adultos estadounidenses menores de 30 años planean hacer eso. Pero 3 de cada 10 adultos mayores —de 60 años en adelante— dicen que no celebrarán nada.

Anthony Tremblay, de 35 años, de Pittsburgh, no suele salir a brindar por la llegada del año nuevo, pero este año tiene algo especial preparado: él y su esposa estarán viajando por Irlanda.

Un hombre celebra el inicio del año nuevo bajo el cielo iluminado por fuegos artificiales, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de enero de 2022. (Bruna Prado / Associated Press)

“Normalmente no hago nada demasiado loco para Año Nuevo. Así que esto definitivamente es un cambio”, dijo. “Quería hacer algo único este año, así que lo hice”.

Woods estará trabajando en Nochevieja y el Día de Año Nuevo. Ella responde llamadas en The Iowa Warmline, una línea de escucha confidencial y no crisis para personas que tienen problemas de salud mental o de consumo de sustancias.

“Las fiestas son realmente difíciles para las personas, así que no me importa trabajar”, dijo. “Me apasiona porque tengo problemas de salud mental en la familia y poder ayudar a las personas es gratificante para mí”.

Los más jóvenes son más propensos a hacer un propósito

Cada Año Nuevo también desencadena el eterno debate sobre los propósitos. La mayoría de los adultos en Estados Unidos dice que tiene la intención de hacer un propósito de Año Nuevo de algún tipo, pero los millennials y la Generación Z son especialmente propensos a hacerlo: alrededor de dos tercios esperan hacerlo, en comparación con aproximadamente la mitad de los adultos mayores. Las mujeres también son más propensas que los hombres a decir que establecerán una meta para 2025.

Tremblay espera perder algo de peso y concentrarse más en el autocuidado: más sueño, meditación y ejercicios de respiración. “Tal vez sea un buen año para concentrarse en la salud mental”, dijo.

Muchos otros están de acuerdo. Alrededor de 3 de cada 10 adultos eligen propósitos que involucran ejercicio o comer más saludable. Alrededor de un cuarto dijo que harán un propósito que involucre perder peso y un número similar dijo que resolverán hacer cambios sobre prioridades de dinero o salud mental.

Times Square se llena de confeti para recibir el año nuevo, en Nueva York, el 1 de enero de 2023. (AP Foto/Stefan Jeremiah) (Stefan Jeremiah / Associated Press)

Los propósitos de Woods son mantenerse social y activa. Como consejera de salud mental, sabe que esos son clave para un feliz 2025 y más allá: “Probablemente uno de mis mayores propósitos es mantenerme social, tratar de salir al menos una vez a la semana, salir y tomar un café o hacer algo con un amigo. Eso no es solo para la parte física, sino también para la parte de salud mental”.

Kershaw, la bartender, dice que la pérdida de peso y una mejor salud son los principales propósitos que escucha que la gente hace. “La salud mental es la nueva, pero creo que está igual de arriba que la salud regular”, dijo.

Ella prefiere propósitos más orientados a objetivos y, esta vez, es hacer más viajes y ver más del mundo: “No sé si eso es realmente un propósito, pero es una meta que estoy estableciendo”.

¿Y cómo recibirá la llegada de 2025? Normalmente, se toma la noche libre y se queda en casa viendo películas con muchos bocadillos, pero este año Kershaw tiene un plan diferente, quizás una de las cosas más típicas que puedes hacer en Chicago.

Esta aficionada a los deportes estará en el estadio Wrigley Field el martes viendo a los Blackhawks de Chicago enfrentarse a los Blues de St. Louis. “El hockey es mi deporte favorito. Así que estaré viendo hockey y recibiendo el Año Nuevo”, dijo.