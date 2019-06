Brinde por el centenario del Gran Cañón con una escapada de fin de semana al Borde Norte

Este año se celebra el centenario del Parque Nacional del Gran Cañón, lo que significa que es el momento ideal para visitar el tranquilo y despejado Borde Norte (North Rim). Alrededor de 6.4 millones de personas visitan el parque anualmente, pero sólo una de cada 10 llega al Borde Norte. Sí, es un desolado viaje en auto de más de cinco horas desde Las Vegas, una hora más que el viaje al Borde Sur (South Rim). Pero incluso en los gloriosos días de verano, he disfrutado de la soledad a lo largo de los senderos y no he tenido que maniobrar para encontrar lugar en los miradores escénicos. A menudo es posible reservar paseos en mula el mismo día para bajar al fondo del cañón, difícil de hacer en el Borde Sur, donde los paseos se reservan con meses de anticipación. El costo para dos personas, sin incluir el transporte: $228 por una cabaña con vista desde el porche al borde en el Grand Canyon Lodge North Rim, $75 por la cena, $90 por un paseo en mula de medio día y $35 por la entrada al parque.