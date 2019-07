Cómo la Generación de Milenios reemplazó la religión por la astrología y los cristales

"Creo que es un anhelo de volver a algo. Hay un rechazo a las cosas que no funcionan", consideró Nicholas. "El socialismo no es nuevo, la astrología definitivamente no es nueva, y la espiritualidad terrenal o vivir de acuerdo con los rituales de la tierra no es algo nuevo, sino muy antiguo. Creo que anhelamos algo que la tecnología no puede darnos, que el capitalismo no puede darnos".