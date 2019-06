Cómo la industria restaurantera está abordando su problema de abuso de sustancias

El chef de Sacramento Patrick Mulvaney recientemente lanzó I Got Your Back (IGYB), un programa para trabajadores de la hostelería que proporciona recursos, referencias, una línea directa y un programa de capacitación para personas certificadas in situ (en el lugar) para identificar las señales de alerta de aquellos en crisis. La atención se centra en todo el espectro de cuestiones, incluida la salud mental, no sólo en las drogas y el alcohol. IGYB utiliza un lenguaje específicamente orientado a la industria: La página de recursos se llama “The Pantry”, el programa de capacitación se llama “The Recipe Book” y gran parte de la jerga es familiar para los profesionales de la alimentación.