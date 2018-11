Compartió mi casa y también tomo prestado mi corazón

Había sido lindo, nuestro apodo. Era lo nuestro. Pero ahora no era lindo. Me eché a llorar. Estaba loca. Probablemente ella también era hermosa. Le dije a través del correo electrónico que no, que no podía alojar a los dos. Lo que pides es cruel. No es justo. Es demasiado, escribí. Había tomado prestada su empatía, amor y respeto por ella, tanto como él había pedido prestada mi casa.