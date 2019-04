Dictionary.com destaca la influencia de internet

Las incorporaciones incluyen abreviaturas y acrónimos como "JSYK" (just so you know), una expresión de uso común en internet que significa "sólo para que sepas". También se agregó "JOMO" (joy of missing out), definido como "la alegría de perderse: un sentimiento de satisfacción con las propias actividades y hobbies, sin preocuparse por la posibilidad de perderse lo que otros pueden estar haciendo" [este término sería un antónimo de "FOMO" (fear of missing out), que es justamente lo contrario, el "miedo a perderse"].