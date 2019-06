Las brujas de Los Ángeles en acción: trabajar para lograr la mejor versión de los clientes

El Oráculo, cuyo nombre real es Amanda Yates García, es una ex docente de artes, con maestría en escritura, cine y teoría crítica, del California Institute of the Arts. Durante los últimos ocho años se ha ganado la vida como bruja profesional, realizando "curaciones energéticas", "sesiones de empoderamiento intuitivo" y algún exorcismo ocasional, al tiempo que imparte talleres sobre el arte de la magia, tanto en línea como en su casa, en tiendas independientes y sitios como el Museo J. Paul Getty.