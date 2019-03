Autos autónomos serán programados para detenerse solos al recibir la señal de las patrullas

En lugar de intentar abarcar diferentes jurisdicciones, Waymo eligió a Chandler, un suburbio de Phoenix con amplias avenidas, clima soleado y gobiernos estatales y locales que apoyan la iniciativa. Muchos de sus competidores están adoptando un enfoque similar, concentrándose en flotas que se mantendrían dentro de límites definidos. Ford Motor Co. está realizando pruebas en Miami y Washington, D.C .; Cruise, Zoox Inc. y Toyota Motor Corp. de General Motors Co. se encuentran entre las docenas de compañías que realizan pruebas de autos autónomos en las carreteras de California.