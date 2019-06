Por qué el mago Penn Jillette ayuna 23 horas al día para mantener su peso de 100 libras

Mi primera recomendación es la siguiente: "Si sigues los consejos de salud de un mago de Las Vegas, eres un idiota". Dicho esto, afirmó: hazlo difícil. Lo fácil es tu enemigo. No creas en esos artículos que dicen: "Sólo reduce tus porciones en un 20%", "deja los postres" o "recorta los refrescos azucarados". Sí, todo eso parece lógico. Pero a mí no me funciona; yo quiero perder una libra por día. Quiero ver que la balanza se mueve [hacia abajo]. Así que opté por un cambio radical en la dieta: elegí una estrictamente vegana, a base de plantas y alimentos integrales, sin alimentos procesados, sin azúcar. Y limité mi comida a sólo una hora al día, por lo cual siempre ayuno 23 horas. Es decir, hazlo de la manera difícil. Hay que ir hasta el final.