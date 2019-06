¿Qué contiene una botella de cerveza de $899? Un montón de coco y frenesí publicitario

Si no está familiarizado con Three Chiefs Brewing Co., es comprensible. Su presencia en línea es prácticamente inexistente; sólo hay escasas actualizaciones en las redes sociales y un sitio web que ofrece poco más que el nombre de la cervecería. Encontrar sus instalaciones reales es igualmente frustrante. Están en un área remota de El Segundo y funcionan desde la destilería R6, en un espacio del tamaño de un estudio en Manhattan.