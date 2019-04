Después de una segunda revisión, el sistema eléctrico del Toyota Prius sigue fallando

Hogan sigue negándose a vender los Prius retirados que había aceptado como intercambio. Ahora tiene 120 de ellos estacionados en sus lotes. Esa postura le ha creado problemas con el fabricante. "Dijeron que me convertí en un enemigo de Toyota y que claramente no quiero estar en su familia", comentó Hogan, quien se describe a sí mismo y a su negocio familiar como leal a esa automotriz desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Toyota le está recortando las entregas de sus modelos más populares, alegando que no cumple con sus cuotas de ventas y que no realiza inspecciones de garantía para sus clientes, aseguró.