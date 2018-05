Harvey Weinstein se entrega a las autoridades y es acusado de violación en Nueva York

"Dije, una y otra vez, 'No quiero hacer esto, detente, no'", le dijo Evans al New Yorker. "Traté de escapar, pero tal vez no me esforcé lo suficiente. No quería patearlo ni pelear contra él". Al final, ella dijo, "él es un tipo grande y me dominó". Agregó: "Simplemente me di por vencida. Esa es la parte más horrible, y es por eso que ha podido hacer esto durante tanto tiempo a tantas mujeres: la gente se da por vencida, y luego sienten que es su culpa".