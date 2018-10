Un inmigrante que pasó detenido seis meses describe las difíciles condiciones en las instalaciones de Adelanto

Avelica dijo que el incidente registrado en julio pasado fue uno de los tres intentos de suicidio de los que se enteró durante su estadía en Adelanto, incluida la del hombre nicaragüense. Dijo que los otros dos eran solicitantes de asilo de origen haitiano. Fue testigo de primera mano de uno de los suicidios.

El hombre no podía pagar un abogado y había luchado por su propio caso de asilo. Fue alojado a tres celdas de la de Avelica y los dos hablaban regularmente.

Avelica dijo que el hombre era tranquilo y mantenía una conducta muy privada. Dijo que le daba galletas y trataba de entablar una conversación para animarle.

El hombre le había dicho a Avelica que su familia era muy pobre y que su sueño era construirles una casa. Tenía amigos en la Costa Este, pero dijo que no lo habían ayudado.

"Sabía que estaba realmente desesperado porque había estado allí un año y ocho meses", dijo Avelica. "No podía soportarlo más".

Agregó que la situación del hombre era similar a la de muchos otros inmigrantes en las instalaciones. Los que venían de la pobreza extrema no podían comprar alimentos en la comisaría o llamar a sus familias, dijo, por lo que fácilmente se deprimían.

"Creo que el sistema trabaja para hacer que renuncien a su lucha", dijo. "Es un proceso demasiado largo para soportarlo".

El hombre no había salido de su celda durante dos días cuando intentó quitarse la vida, dijo Avelica. Eran como las 9:30 a.m. y las celdas habían sido desbloqueadas por un día, pero no había mucha gente afuera. Oyó que los guardias gritaban pidiendo ayuda, miró fuera de su celda y vio al hombre. Había atado su sábana a las barandillas de metal en el segundo piso.

Avelica dijo que él y otros trataron de ayudar, pero los guardias les dijeron que se quedaran quietos. Dijo que el hombre fue llevado inconsciente pero sobrevivió. Nunca volvió a verlo.

El otro hombre haitiano, cuya celda estaba en un bloque diferente, fue encontrado colgando de su ropa de cama en la ducha, dijo Avelica. Vio a los guardias removerlo en una camilla. Según el informe, los funcionarios federales encontraron nudos hechos de sábanas en 15 de las 20 celdas que inspeccionaron en mayo.

Desde noviembre de 2017 hasta abril, los detenidos presentaron 80 reclamos médicos ante el centro por no recibir atención de urgencia, por no haber sido atendidos durante meses por problemas de salud persistentes y por no haber recibido los medicamentos recetados.