Danna Paola le da la espalda a Televisa y se enfoca solo en TV de 'Élite’

Volver a la televisión mexicana no está en los planes inmediatos de Danna Paola. Con ello reitera que no estará en la nueva versión de Quinceañera que alista Televisa como parte de su proyecto Fábrica de Sueños, en la que hará en formato de serie melodramas clásicos.

“Nada que ver (lo de Quinceañera). Ahorita estoy a tope con la promoción de la segunda temporada de Élite, que me emociona un montón”, compartió en entrevista. La protagonista de Atrévete a Soñar estuvo en México un par de días antes de volver a Madrid, donde vive desde hace dos años por las grabaciones de la serie de Netflix.

Danna Paola (Reforma)

El drama y thriller, sobre los alumnos del exclusivo colegio Las Encinas, fue un parteaguas en la carrera de Danna y uno de los shows más exitosos de la plataforma de streaming el año pasado. Incluso, sin haber estrenado la nueva temporada (lo hará este 6 de septiembre), la plataforma ya confirmó que habrá una tercera para 2020.

“Lo único que nos quedaba era mejorar, ponernos más retos y disfrutar lo que los fans también quieren ver. “Darles el mejor producto posible, la mejor historia, que sea entretenido y que, a la vez, se sientan identificados con cada uno de los personajes completamente”, agregó.

“Una de las cosas por las que Élite ha tenido mucho éxito es porque nos metimos a fondo y hasta las entrañas de cada uno de los personajes, se apoderaron de nosotros” Danna Paola, Actriz.

Anuncio

La nueva entrega significó hurgar más en Lucrecia (Lu), personaje que interpreta en la trama. “Ha sido una ilusión muy grande. Al leer cada capítulo, desde el día uno, me emocionaba mucho. Me entusiasmaba trabajar todas las capas de Lu, que al final tiene mucho que contar, y en esta temporada la entiendes un poco y la acabas odiando.

“Soy una actriz muy intensa, desde que terminó la primera temporada y recibimos los capítulos de la dos, empecé a trabajar en todo mi proceso y en el arco de tiempo que llevan los ocho, obviamente de una temporada a otra, de un curso a otro”.

Prefirió no adelantar qué sucederá en la historia, sólo que hubo mayor libertad de improvisación, dos meses de ensayo y la inclusión de tres nuevos personajes. Pero aseguró que el trabajo de personajes fue mucho más profundo, y que si Lu ha evolucionado es también gracias a sus compañeros actores, a los guionistas y los directores. “Ramón (Salazar, director) tiene una manera de hacernos trabajar que nunca en mi vida había experimentado como actriz.

“Poder crear a Lu de muchas cosas personales, que sacan muchos alter egos míos que de repente me sorprendía, tener muchas cosas en común con ella que nunca imaginé, y que también le aporté al personaje”, sostuvo la intérprete de “Mala Fama”. Aunque la tercera temporada ya está grabada, Danna Paola ha vuelto a España y no visualiza trabajar pronto en México. Al menos como actriz, porque como cantante alista la promoción de su sencillo antes que acabe el año. “Ahora creo que viene una época muy bella en relación a mi música, viene mi nuevo single en nada. Me emociona muchísimo tener mi proyecto musical a la par y meter mis canciones a la serie, como sucedió en la primera temporada”, concluyó.