Pocos republicanos confían en las elecciones. Es un largo camino para grupo que intenta cambiar eso

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

No hay una solución perfecta, dijeron funcionarios y expertos que han participado en las labores de Keep Our Republic. Además de más actos comunitarios, el grupo está planeando campañas en redes sociales para combatir la desinformación en internet y está organizando charlas en las escuelas secundarias. Incluso podrían trabajar con empresas de máquinas para votar con el fin de crear material explicativo que los condados y ciudades puedan enviar a los residentes.

“Era un fraude”, afirma. “Todo el mundo era muy amable, pero la gente se comportaba como si yo estuviera haciendo un escándalo de la nada. ... No me creo las explicaciones”.

Estas narrativas han azuzado una lucha en curso en torno al intento de los republicanos del Congreso de despedir a Meagan Wolfe, la comisionada electoral apartidista del estado, y potencialmente reemplazarla con alguien favorecido por el Partido Republicano, a tiempo para las elecciones presidenciales de 2024. Wolfe tiene previsto hablar en otra asamblea ciudadana organizada por Keep Our Republic a finales de este mes.

“Si has cerrado tu mente a la verdad, no siempre hay mucho que podamos hacer”, dijo Bernier. “Trabajamos con los que aún mantienen la mente abierta”.

Flanqueados por banderas de Estados Unidos y de Wisconsin, un grupo de funcionarios locales reunidos por Keep Our Republic explicó a los asistentes el proceso electoral, desde cómo se verifica el equipo de votación hasta el proceso de certificación de los resultados.

Según una encuesta realizada el verano pasado por el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press, sólo el 22% de los republicanos confían plenamente en que los votos de las elecciones presidenciales de 2024 se contarán con precisión, frente al 71% de los demócratas, mientras que una sólida mayoría de republicanos sigue creyendo que la victoria electoral del presidente Joe Biden fue ilegítima.

“Este estado es vital, y es el punto de partida de esta lucha para salvar nuestra república”, dijo Reid Ribble, un republicano que representó a la región en el Congreso hasta 2017 y es asesor de la organización sin ánimo de lucro Keep Our Republic (Mantenga nuestra república). El grupo está realizando asambleas informales públicas —en las que cualquier ciudadano puede expresar sus opiniones y hacer preguntas— en todo Wisconsin con la esperanza de restablecer la fe en las elecciones, y tiene planes de hacer lo mismo en otros dos estados que serán fundamentales para la contienda presidencial del próximo año: Michigan y Pensilvania.

Kathy Bernier, directora estatal del organismo sin fines de lucro Keep Our Republic (Mantenga nuestra república), habla durante un evento con la comunidad organizado por ese grupo, el lunes 25 de septiembre de 2023, en Suamico, Wisconsin.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.