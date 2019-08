Más de 40 burros salvajes han sido asesinados en el desierto del sur de california; ofrecen recompensa

Más de 40 burros salvajes fueron encontrados muertos a tiros a lo largo de la Interestatal 15 cerca de la línea estatal de Nevada, dijeron el viernes funcionarios federales, y ofrecieron una recompensa de hasta $ 18,000 por información que conduzca al arresto y condena de los responsables.

Es uno de los asesinatos más grandes de su tipo en tierras públicas administradas por la U.S. Bureau of Land Management in Southern California, dijeron las autoridades.

Se han encontrado un total de 42 cadáveres de burros salvajes con impactos de bala cerca del corredor de la autopista a través del Clark Mountain Herd Area administrado por la oficina de campo de Needles del BLM.

“Perseguiremos cada pista hasta que hayamos arrestado y procesado a los responsables de estas muertes crueles y salvajes”, dijo William Perry Pendley, subdirector de políticas y programas de BLM, “y agradecemos la ayuda del público para llevar al perpetrador o perpetradores a la justicia”.

Los detalles sobre la investigación son escasos. Sin embargo, los funcionarios de BLM dijeron que los burros, incluidos varios cachorros, recibieron un disparo en el cuello con un rifle.

Algunos fueron atacados mientras bebían agua en el área de Halloran Springs.

Las organizaciones de protección animal dijeron que estaban indignados por la matanza y que han contribuido con miles de dólares para ofrecer una recompensa.

Grace Kuhn, portavoz de la campaña sin fines de lucro American Wild Horse Campaign, dijo que “ha habido incidentes aislados antes a lo largo de los años, pero nada en esta escala”.

Neda DeMayo, presidenta de la organización sin fines de lucro Return to Freedom, dijo: “Me dijeron que al menos uno de los burros todavía estaba vivo cuando fue descubierto por un transeúnte. Pero sucumbió a sus heridas cuando los investigadores de BLM llegaron a la escena”.

“Todo es increíble”, agregó. “Loco. Hostil. Cruel”.

Los burros no son nativos de los desiertos de occidente, pero se convirtieron en algunos de sus recursos más valiosos: pies firmes en terreno accidentado, capaces de transportar cargas pesadas a largas distancias y soportar temperaturas extremas de frío y calor.

En las décadas de 1920 y 1930, se cambiaron y se reemplazaron por Ford Modelo A y otros vehículos. Desde entonces, se han multiplicado sin restricciones con pocos depredadores.

Con poblaciones que se duplicaron cada cuatro o cinco años, han logrado sobrevivir alimentándose de la salvia en el desierto de Mojave.

En la década de 1950, la matanza desenfrenada de burros salvajes en el desierto y las montañas de California había alcanzado tales proporciones que la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales presionó por una legislación para proteger a estas criaturas de los cazadores.

Un terreno de exterminio fue Homewood Canyon, cerca de Trona, a unas 240 millas al noreste de Los Ángeles, donde los funcionarios de la SPCA en 1953 informaron una escena impactante: en un área de 50 acres, encontraron 50 cadáveres de burros. Solo unos pocos tenían agujeros de bala en la cabeza, lo que indica que la mayoría habían muerto de sus heridas.

Hoy en día, los animales están protegidos contra la captura, la marca, el acoso o la muerte en virtud de la Ley Wild Wild Roaming Horses and Burros de 1971, que los considera una parte integral del sistema natural de tierras públicas administrado por el BLM.

Las violaciones están sujetas a una multa de hasta $ 2,000, o prisión por hasta un año, o ambos..

Cualquier persona con información sobre este incidente debe llamar a la línea directa de WeTip al (800) 782-7463 o visitar http://wetip.com.

