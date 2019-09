Columna: La gentrificación abrió una brecha entre una iglesia de Los Ángeles y un centro infantil. ¿Pueden ambos sobrevivir?

En una tranquila esquina residencial de Atwater Village, a una cuadra al sur de Glendale Boulevard, dos instituciones vecinales han coexistido cómodamente durante décadas. La Iglesia Bautista Atwater Park, que fue fundada en 1923, también alberga el Centro Atwater Park, un programa de intervención para la primera infancia iniciado por miembros de la iglesia.

Desde su apertura en 1968, el centro ha ayudado a miles de niños pequeños con discapacidades del desarrollo a tener un buen comienzo. Proporcionó a los padres la orientación y los recursos que necesitan para tratar de maximizar el potencial de sus hijos. Lo ha hecho completamente independiente de la iglesia, a la que reembolsa mensualmente por su presencia.

El pastor actual, el reverendo James Schultz, tiene 84 años y le gusta silbar, y algunos de los pequeños del centro lo llaman abuelo. Con los años, la relación entre la iglesia y el centro ha sido cálida.

Pero recientemente, el liderazgo de las dos instituciones se encontró en un punto muerto sobre el dinero, impulsado en parte por el cambio de vecindario.

Anuncio

Ambos temen por su futuro. Los dos enfrentan presiones crecientes. Tanto uno como el otro sabían lo que estaba en juego. En este vecindario que se gentrifica rápidamente, incluso cuando sus deseos no se cruzan, pueden tener pocas opciones más que mantenerse unidos si quieren sobrevivir y permanecer firmemente plantados entre aquellos a quienes sirven.

El centro sin fines de lucro, para las edades de 2 a 5 años, depende de las referencias que obtiene de dos centros regionales que conectan a los niños elegibles para servicios gubernamentales gratuitos con los programas que los proporcionan. Estuvo cerca de cerrar sus puertas durante la Gran Recesión, cuando el estado recortó simultáneamente los fondos y endureció la elegibilidad y su inscripción se desplomó. Los maestros tomaron recortes temporales en horas y salarios.

Separarse de la iglesia ahora, en un momento de rentas crecientes, podría significar que el centro tendría que abandonar el vecindario, tal vez permanentemente.



Anuncio

Mientras tanto, la iglesia ha mantenido los costos durante mucho tiempo e incluso aceptó una disminución de alquiler extendida por más de cuatro años después de la recesión. Pero tiene una congregación y un presupuesto cada vez más reducidos y depende del dinero que obtiene del centro, lo que, dadas las reglas de zonificación y licencias, podría no ser tan fácil de reemplazar.

Esta primavera, su moderador, Rodrigo Dilig, informó al centro en una carta que necesitaría aumentar su pago mensual en casi un 33 por ciento, de $5.500 a $7.291, para cubrir los crecientes costos de servicios públicos, así como servicios y suministros de limpieza. Eso todavía está muy por debajo de las tasas comparables de área, señaló rápidamente.

Los líderes del centro vieron esta carta, que pedía aumentos anuales, como el presagio de un futuro aterrador y cada vez más inasequible. Si bien recibe donaciones y algo de matrícula privada, la mayor parte del presupuesto del centro proviene de los fondos estatales y federales de los estudiantes que se refieren, sobre los cuales no tiene control.

Carla Poole, directora ejecutiva del centro, especialista en desarrollo de la primera infancia, llegó por primera vez al centro como miembro de la junta durante la recesión. Luego, en 2013, en un momento en que podría haberse retirado, se ofreció a ejecutar el programa sin sueldo durante un año para tratar de garantizar su supervivencia. Ese ha sido un proceso continuo.

“La situación podría volverse insostenible para nosotros”, dijo Poole sobre los aumentos anuales.

La gentrificación tiene sus víctimas. Todos estamos muy familiarizados con algunos de ellos. Los alquileres comienzan a dispararse. Los pequeños bungalows se vuelven para cortejar a los ricos recién llegados. Los residentes de toda la vida y las empresas familiares pronto tienen un precio.

Cuando escuché por primera vez sobre la pelea entre la iglesia y el centro, comencé a pensar en efectos de onda menos visibles, sobre el estrés de las organizaciones sin fines de lucro que son como las personas mayores que viven con ingresos fijos, con una cierta cantidad de dinero entrando cada mes y no hay muchas posibilidades de más. Pensé en instituciones construidas para diferentes momentos que se encuentran olvidadas. La iglesia centenaria me pareció una de esas.

Anuncio

El miércoles, Dilig me dejó claro que la iglesia tiene sus propias preocupaciones existenciales. Necesita justificar su existencia continua, pero lucha por mantenerse al día con el mantenimiento básico, dejando de lado cualquier objetivo misionero, dijo, aunque se negó a decir cuáles eran esos objetivos.

“Reciben financiación. Nosotros no obtenemos fondos. ¿Quién toma el extremo corto del palo? Siempre somos nosotros”, dijo Dilig.

Alguna vez, la iglesia tenía una congregación lo suficientemente grande como para no tener que preocuparse por la cantidad de dinero que recibe del centro. Sus primeros miembros fueron blancos y de clase media. Su membresía creció constantemente. Tenía los medios para hacer proyectos de servicio comunitario y celebrar servicios de autocine en Forest Lawn con los sermones transmitidos por radio.

En estos días, la congregación se ha reducido a 25 o 30 miembros en su mayoría filipinos, en un vecindario donde sus características demográficas están cambiando y cuyas familias más nuevas y más jóvenes pueden no gravitar hacia la iglesia pasada de moda.

“Tal vez estamos entrando en una sociedad sin iglesia. No lo sé", dijo Dilig.

El centro, después de los recortes de fondos de la recesión, trabajó duro para aprovechar la gentrificación en su beneficio. El personal se acercó a las nuevas familias que se mudaron a Atwater Village, y comenzó a generar nuevos ingresos al inscribir a los niños del vecindario que pagan la matrícula, la mayoría de los cuales no tenían problemas de desarrollo. Esos niños ahora representan aproximadamente un tercio de la lista del centro. Tener que mudarse a otro lugar podría cortar esas nuevas conexiones.

La combinación resultante en el aula también ha creado algunos lazos hermosos, ya que los niños se acomodan y se ayudan mutuamente, sin inmutarse por sus diferencias.

Fue parte de lo que más atrajo a Randy Roberts y James Lewis de Toluca Lake, quienes inscribieron a sus gemelos de 2 años en el centro. La pareja pagó la matrícula por Anna, que había tardado en gatear. A través del Centro Regional Frank D. Lanterman, William había sido diagnosticado con autismo y, por lo tanto, se paga su instrucción. Él respondió especialmente a un tipo de terapia llamada Floortime en la que los maestros, incluido Poole, se sentaron en el piso con él e interactuaron a la altura de los ojos.

Anuncio

“Mi hijo tenía más de 2 años y no hablaba, y ​​en tres meses ya estaba hablando y participando”, dijo Lewis. “Si no hubiera encontrado el centro, no estaríamos donde estamos hoy”.

El centro también ha sido crucial para muchos padres que vienen lamentando sus circunstancias inesperadas. Algunos llegan avergonzados para contarles a familiares y amigos los problemas de sus hijos. Otros vienen sin esperar que sus pequeños puedan hacer mucho por sí mismos.

Es emocionante ver cómo los niños pequeños con necesidades especiales que pueden haber sido desafiados en casa se instalan en el mundo lúdico, estimulante y muy bien pensado del centro y, a veces, se vuelven más sociables y aventureros.

“Se ven los pasos agigantados cuando entran en una rutina estructurada, organizada, consistente y predecible que realmente está impulsada por un plan de estudios”, dijo Kate Crowley, terapeuta ocupacional consultiva del centro y profesora asistente en la USC.

Muchos de los niños referidos al centro han sido diagnosticados, o se les considera en riesgo de ser valorado, con autismo. A menudo, tienen retrasos graves en el habla o dificultades sociales.

Santos Mundo, de 48 años, comenzó en un programa de empleos de verano para jóvenes de bajos ingresos cuando era un adolescente. Es uno de varios maestros que han estado allí durante décadas.

Con toda su experiencia, se han convertido en excelentes “detectives sensoriales”, dijo Crowley, descubriendo lo que los niños encuentran difícil o aterrador y buscando formas de ayudar a cambiar sus respuestas.

En una mañana reciente, me senté en el salón de clases de Ricky González, donde todos los niños estaban en el espectro del autismo.

Algunos jugaron juntos, otro se extendido solo en la alfombra, una más se sentó en una mesa concentrada atentamente en un conjunto de bloques de madera magnetizados, que seguía armando y luego separando, una y otra vez.

Escuché a González, padre de cinco hijos, moverse por la habitación, narrando a los niños y, por lo tanto, basándolos en las experiencias que estaba compartiendo con ellos. Vi cómo fue a buscar un rompecabezas, que sabía que el niño solitario en la alfombra amaba, y luego esperé a que el pequeño se diera cuenta y comenzara a acercarse a él.

Observé cuando una niña comenzó a gritar y esta maestra de 19 años dibujó un círculo sobre la mesa, redirigiendo su enfoque.

Para mí, él era un mago, con el hechizo adecuado para cada ocasión. Cuanto más rastreaba cómo se dirigía de un niño a otro y observaba cómo se movía, más extraña era la habilidad que estaba presenciando.

Así que no me sorprendió saber el jueves que el centro había satisfecho la demanda total de la iglesia y firmó un acuerdo de dos años.

Hay cosas que puedes tomar o dejar.

Pero algunas son demasiado importantes para arriesgarse a perderlas en una pelea.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí