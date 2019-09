Organización sin fines de lucro del sur de California está salvando mariposas

Nuestras mariposas nativas necesitan ayuda. Ese es el mensaje que Pat Flanagan y Tom Merriman, cofundadores de Butterfly Farms, están tratando de transmitir.

La organización sin fines de lucro con sede en Encinitas se centra en la conservación, educación e investigación de mariposas, muchas de ellas en un vivero de 3.000 pies cuadrados, que está lleno de docenas de especies locales diferentes, entre ellas la monarca, la capa de luto, la cola de golondrina y el repollo blanco. En un día soleado, cuando las mariposas son más activas, el recinto se convierte en un lugar mágico a medida que estas delicadas criaturas toman vuelo en ráfagas de color o se alimentan de plantas que producen néctar.

La casa de vuelo libre está abierta al público y es un lugar popular para excursiones, no sólo para niños sino también para personas de la tercera edad. Los pequeños de preescolar reciben una introducción a las mariposas, y los estudiantes mayores aprenden sobre la metamorfosis.

“Lo vemos como una parte realmente fundamental de nuestra comunidad”, dijo Flanagan.

La organización, que se estableció en 2013, también trabaja con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para establecer paisajes propicios para las mariposas y ayuda a marcarlas para rastrear la migración. La región alberga alrededor de 150 especies de mariposas, dijo Flanagan. Gran parte de los esfuerzos de investigación y conservación se centran en la monarca, cuyo número ha disminuido drásticamente en los últimos años y que es representativa de todos los polinizadores.

“Son icónicas”, dijo Merriman. “Nos dicen lo que está pasando en el mundo”.

Jace Grunow (izquierda) y su hermano Micah observan las mariposas en el vivero de Butterfly Farms. (K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune)

La Xerces Society for Invertebrate Conservation realiza un recuento anual de las monarcas migratorias alrededor del Día de Acción de Gracias. Las monarcas al oeste de las Rocosas migran a lugares costeros desde el centro de California a Baja California. El conteo del año pasado en California fue de menos de 30 mil, una caída de más del 99 por ciento en comparación con los 4.5 millones estimados en la década de 1980. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos ha recibido una petición para incluir a la monarca en la lista de especies en peligro de extinción. Se esperaba que la decisión se tomara en junio, pero se ha pospuesto hasta diciembre de 2020.

La población de monarcas de San Diego no tiende a migrar, dijo Merriman. “Los llamamos residentes”, dijo.

Mientras que la población local parece ser más estable que la migratoria, las monarcas se ven afectadas por la disminución del hábitat, la proliferación de un parásito unicelular llamado ophryocystis elektroscirrha (OE), que utiliza la mariposa como huésped, y a los pesticidas. “Estamos usando más pesticidas que nunca antes”, dijo Flanagan. “Crecí en San Diego, y veo menos mariposas y menos insectos en general”. Incluso los pesticidas orgánicos, como el aceite de neem, pueden ser dañinos si las orugas comen hojas rociadas, dijo.

El cambio climático también es un factor creciente, dijo. “Las intensas sequías afectan la vida de las plantas y los insectos, y las plantas tienen una relación simbiótica. Cuando las plantas cambian, los insectos cambian”.

Una mariposa de cola de golondrina negra aterriza sobre una planta en el vivero de Butterfly Farms. (K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune)

Parte del esfuerzo de conservación de la organización es ayudar a la gente a establecer su propio jardín, que es tan fácil como cultivar plantas anfitrionas y de néctar. Butterfly Farms vende una variedad de plantas libres de pesticidas que atraen a los polinizadores, incluyendo las plantas lechosas tropicales y nativas. El algodoncillo, que es tóxica para muchas especies, es lo único que una oruga monarca comerá.

“Encuentran las plantas, como por arte de magia”, dijo Merriman.

“Creo que la gente que cultiva algodoncillo es la clave para la supervivencia de la mariposa (monarca)”, dijo Flanagan. Muchas personas ayudan a criar monarcas en sus patios traseros protegiendo los huevos y manteniendo a las orugas del daño. El algodoncillo es una planta resistente que sólo necesita pleno sol y riego regular.

Hay mucho debate acerca del algodoncillo tropical vs. el nativo. El algodoncillo tropical contienen más toxinas, lo que hace que la oruga sea menos deseable para los depredadores. Pero el algodoncillo nativo vuelve a morir y permanece inactivo durante el invierno, lo que ayuda a controlar la migración y las enfermedades.

“En las zonas donde no hay heladas, las plantas no nativas de algodoncillo no se eliminan del sistema, mientras que las autóctonas pasan el invierno bajo tierra sin vivir por encima de los tejidos de la tierra”, dijo Angie Babbit, portavoz de Monarch Watch, un grupo de conservación con sede en la Universidad de Kansas. “Así, estos recursos vegetales no nativos se convierten en algo así como una guardería que nunca se limpia, y las monarcas intercambian enfermedades contagiosas”.

Tom Merriman, uno de los fundadores de Butterfly Farms, lleva plantas a través del vivero de Encinitas. (K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune)

Flanagan, de 56 años, y Merriman, de 63, nunca pensaron que serían portavoces de las mariposas. “Accidentalmente nos metimos en esto”, dijo Flanagan.

Los dos horticultores tenían un vivero en Vista, donde cultivaban palmeras. Pensaron que sería bueno añadir una exhibición de mariposas y se pusieron en contacto con el Programa Monarca local. Pronto comenzaron a cultivar algodoncillo para la organización a través de su vivero Luca y Micaela. El vivero, que actualmente cultiva cinco variedades de algodoncillo nativo, ahora suministra las plantas al oeste de los Estados Unidos a través de Monarch Watch. Este año, proporcionaron unas 2.700 plantas a los clientes de Monarch Watch. También proveen algodoncillo a escuelas y organizaciones sin fines de lucro de forma gratuita a través de un programa de subvenciones de Monarch Watch.

“Cultivamos más algodoncillo que cualquiera al oeste de Kansas”, dijo Merriman.

El Programa Monarca local finalmente se interrumpió y cerró su vivero, que también estaba en Encinitas. Flanagan y Merriman decidieron entrar en el vacío, abriendo su vivero en 2012.

“Cuando empezamos, la idea era que todo lo que aprendíamos lo enseñábamos”, dijo Flanagan. “Tenemos mucho conocimiento porque hacemos esto los siete días de la semana”.

Su vivero Luca y Micaela financia las granjas de mariposas, junto con donaciones y subvenciones. Hace tres años, perdieron el contrato de arrendamiento del terreno en Vista y se trasladaron al Leichtag Commons en Encinitas.

Su próximo movimiento será construir su propio vivero, el doble de grande que el actual, y convertirlo en un destino de excursión de un día. “Estamos buscando un escenario en el que todos salgan ganando”, dijo Flanagan.

Mientras tanto, están tratando de llegar al mayor número de personas posible, animando a todos a cultivar plantas que atraen a las mariposas. Cada año, instalan un stand en la Feria del Condado de San Diego. Este año, dijo Flanagan, vinieron 40 mil personas.

“Pensamos en nosotros mismos como un hogar para las mariposas y la gente mariposa”, dijo.

Butterfly Farms

Cuándo: 10 a.m. a 4 p.m. todos los días de abril a noviembre

Dónde: 441 Saxony Road, Encinitas

Entradas: $6, descuentos para militares activos y familiares

Teléfono: (760) 613-5867

En línea: butterflyfarms.org

Schimitschek es una escritora independiente de San Diego.