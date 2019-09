Sacar del fondo del mar el barco que se incendió, es crucial para saber qué pasó

Las autoridades intentarán levantar el barco la Concepción que se hundió el Día del Trabajo y donde 34 personas perdieron la vida. Esto en el marco de la investigación sobre el desastre.

Fuentes familiarizadas dijeron que el barco podría ser remolcado de vuelta a la costa este mismo miércoles. El mal tiempo detuvo el esfuerzo este fin de semana.

Al llevar al Concepción a la orilla, las autoridades pueden comenzar lo que se espera que sea un largo examen de la causa del incendio y otros aspectos de la investigación.

De las 34 víctimas, se han recuperado 33 cadáveres. Los oficiales esperan que remolcar el barco pueda ayudar a encontrar a la última víctima.

Anuncio

El incendio estalló durante una expedición de buceo de fin de semana, atrapando a las víctimas, que dormían bajo cubierta. Cinco miembros de la tripulación que estaban sobre cubierta en ese momento pudieron escapar y dijeron que el fuego era demasiado intenso para intentar rescatar a las personas que estaban atrapadas.

Un equipo de investigadores federales del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Guardia Costera de los Estados Unidos han pasado los últimos dos días buscando en la oficina de la empresa operadora del Concepción, Truth Aquatics Inc. En Santa Bárbara. El lunes, pasaron más de ocho horas examinando dos de los otros barcos de la firma, el Truth y el Vision.

La investigación está siendo dirigida por el grupo de investigación criminal de la Guardia Costera de Estados Unidos bajo la supervisión de la oficina del fiscal general de Estados Unidos en Los Ángeles, según una fuente, que habló bajo condición de anonimato porque la persona no estaba autorizada a comentar públicamente.

Anuncio

Aunque la causa del mortal incendio del 2 de septiembre frente a la costa de la isla Santa Cruz sigue siendo indeterminada, los investigadores han estado investigando posibles deficiencias en la forma en que operaba la nave.

Fuentes de las fuerzas de seguridad dijeron a The Times la semana pasada que una investigación preliminar sugirió serias deficiencias de seguridad a bordo del Concepción. Afirmaron que el buque carecía de un “vigilante nocturno de guardia” que permaneciera despierto para alertar a los pasajeros de cualquier incendio u otro peligro; algunos de los miembros de la tripulación sobreviviente dijeron a los investigadores que no tenían la capacitación adecuada para manejar una emergencia grave; y que los pasajeros podrían no haber recibido información completa de seguridad.

El sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, quien también es el forense, dijo el viernes que un patólogo determinó que no se realizarían las autopsias tradicionales a las víctimas.

“Nuestro patólogo está convencido de que las víctimas murieron por la inhalación de humo”, dijo. “Probablemente esa será la causa de la muerte”.

Brown dijo que consultó con las autoridades locales, estatales y federales antes de tomar la decisión de no realizar autopsias. Se tomaron exámenes externos y muestras toxicológicas de cada víctima, dijo. La resolución final sobre las causas de muerte no llegará hasta que se establezca una causa formal del incendio, agregó.

Los funcionarios del forense emplearon una herramienta de análisis rápido de ADN que compara los perfiles genéticos de las víctimas con muestras familiares tomadas con un hisopo de mejillas.

Se han recogido muestras de ADN de familiares en todo el país y de lugares tan lejanos como la India y Japón. Las oficinas de campo del FBI en todo el mundo han ayudado a recolectar muestras, dijo Brown.

Anuncio

Las autoridades federales también han pedido la ayuda del público para la investigación. El FBI está solicitando a cualquier persona que tenga información que se pongan en contacto con (800) CALLFBI o que visiten fbi.gov/boatfire. Allí, la gente puede subir videos e imágenes que creen que puedan ayudar a los investigadores.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí