Prevalece hostilidad entre padres de escuelas chárter y tradicionales; Caminata de la Paz pide alto

Varias familias de Los Ángeles saldrán a las calles este fin de semana para formar parte de la Caminata de la Paz, un movimiento activista del sureste de Los Ángeles, que busca la unidad entre los padres que escogen escuelas chárter para sus hijos y los que eligen la educación convencional.

Al mismo tiempo, los activistas y líderes comunitarios abogarán por las familias indocumentadas que enfrentan el temor de la separación, ya que según los organizadores estos temas van de mano en mano.

La inspiración

Raquel Toscano, principal organizadora del evento y miembro de Speak UP, habla de primera mano sobre la hostilidad que mucha gente le mostró cuando ella decidió, hace 4 años, poner a su hijo en una escuela chárter.

“Me impulsó a hacer la caminata la injusticia, las peleas y los desacuerdos entre padres, educadores y maestros sobre quienes tienen más derechos a los fondos escolares. Lo cierto es que la educación es para todos, y todos merecemos educación de calidad no importa la escuela”, dice Toscano.

Padres en junta sobre plan de caminata el pasado julio en el sureste de L.A.

“A partir de poner a mi hijo en una escuela chárter vi reclamo de padres, de gente que me dijo que esas escuelas no servían, y los maestros que me decían que tomé una mala decisión… Y el ‘bullying’ se siente feo… Como padre, tengo derecho a elegir la educación que quiero para mis hijos”, agrega la madre, con hijos registrados también en escuelas tradicionales.

Toscano sostiene que hasta ahora hay personas que han tratado de sabotear la caminata o convencido a otros de no asistir, pero “hay que tomar un momento de conciencia, abrirnos de mente, porque todos estamos para una sola causa; la mejora para estudiantes, para los distritos, para los padres inmigrantes”, dice la activista.

“Estamos viviendo en un clima de temor por las políticas de inmigración de [Donald] Trump en nuestra comunidad, lo que menos queremos es sentir también hostilidad por elegir diferentes escuelas públicas para nuestros hijos”, agrega.

La mala información

A juicio de Esmeralda Fabián, portavoz y miembro de Speak Up, existe la hostilidad por falta de información.

“Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y hay la creencia de que las escuelas chárter no son públicas o le roban dinero a las escuelas tradicionales, lo que es mentira”, dice.

“Las escuelas chárter no están tratando de acabar con la educación pública, en muchas ocasiones los padres con hijos en estas escuelas también tienen alumnos en las tradicionales”, agrega.

Para Speak Up, la caminata es el principio de lo que esperan sea la unión entre padres para abogar por más fondos para todas las escuelas, incluidas las magnet, las tradicionales y las chárter.

Sobre el tema de inmigración, los activistas sostienen que este problema va unido porque la mayoría de familias con hijos en chárter o escuelas tradicionales viven con el temor de la deportación y la separación, pues algunos son indocumentados y otros de estatus mixto.

“Existe la hostilidad de la administración de Donald Trump, y encima muchos padres deben luchar contra la propia comunidad… Queremos que sea un evento donde la gente encuentre refugio, empatía, y respeto en la educación que deciden para los hijos”, dice Fabián.

Nueva ley para chárters

Katie Braude, directora ejecutiva de Speak Up, aplaude a los padres de familia por llevar a cabo el movimiento.

“Están diciendo que es tiempo de unificación. Hay fuerzas externas de la administración que los dividen, entonces este no es tiempo para otra división interna”, dice Braude.

La caminata llega luego de que las escuelas chárter podrían estar bajo nuevas reglas, si el gobernador Gavin Newsom firma el Proyecto de Ley 1505 de la Asamblea, el cual facilita la denegación de solicitudes y renovaciones de escuelas chárter.

Braude señala que aunque el proyecto limitaría el número de escuelas chárter, hay que ver la ley de forma positiva: “Esto es una oportunidad para poner toda división atrás y movernos hacia adelante como un solo frente”.

Varias familias del sureste, activistas de la educación, maestros, funcionarios públicos y organizaciones comunitarias, incluidas YMCA y la Corporación de Desarrollo Comunitario del Sureste formarán parte del evento.

Alliance for a Better Community, NALEO, MaCES, Maywood Academy, Mission City Community Network y Parent Revolution, entre otros, estarán presentes. También asistirán funcionarios públicos de las ciudades del sureste y funcionarios del LAUSD.

Habrá puestos informativos ofreciendo recursos sobre las diferentes opciones escolares y otros recursos en su comunidad, incluyendo servicios de inmigración.

Fecha: Sábado 14 de septiembre, de 9 a.m. a 1 p.m.

Lugar: Riverfront Park

Dirección: 5000 Slauson Ave, L.A.