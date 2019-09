Un cuerpo quemado fue encontrado en un campamento de indigentes en Van Nuys

Un cuerpo quemado fue encontrado en un campamento de personas sin hogar en Van Nuys el martes por la mañana, después de una serie de ataques relacionados con incendios en las últimas semanas que han despertado pánico y temor entre la gente sin hogar de la ciudad, dijeron las autoridades.

El comandante Alan Hamilton, el segundo al mando de la oficina del Valle del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que el cuerpo fue encontrado en un carrito de compras cerca de los bulevares Victory y Balboa alrededor de las 8 a.m. El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificado, fue quemado severamente, dijo Hamilton.

No esta claro si la víctima era una persona sin hogar, aunque Hamilton dijo que el cuerpo fue “recuperado en un área donde se sabe que los desamparados acampan”.

El portavoz del LAPD, Tony Im, dijo que el cuerpo fue encontrado en un carril para bicicletas cerca del Parque del Lago Balboa y la Cuenca de Sepúlveda, donde a menudo se ven numerosas tiendas de campaña.

Hamilton dijo que el caso está siendo investigado por la División de Robos y Homicidios del departamento. No se han realizado detenciones y no quedó claro de inmediato qué fue lo que condujo al ataque. Hamilton manifestó que los detectives no han etiquetado oficialmente el caso como un homicidio.

El cuerpo fue quemado en un lugar separado y luego trasladado a la zona de Van Nuys, según una fuente de las autoridades que habló bajo la condición de anonimato para discutir el caso abiertamente.

Los investigadores creen que se usó un acelerante para prender el fuego, según el funcionario, quien dijo que el caso será investigado como homicidio a menos que se haga una determinación diferente durante la autopsia.



Sarah Ardalani, portavoz de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, dijo que aún no se ha determinado la causa de la muerte. Hamilton afirmó que el cuerpo fue quemado tan gravemente que los investigadores ni siquiera saben el sexo de la víctima.

El descubrimiento del cuerpo quemado se produce después de una serie de ataques similares contra los desamparados de la ciudad. El 25 de agosto, la policía acusó a dos hombres de prender fuego a un campamento de personas sin hogar en Colorado Boulevard en Eagle Rock, lo que provocó un incendio de 45 acres que obligó a evacuar casas en Glendale.

Un bombero sufrió heridas leves en ese incidente, pero nadie más resultó herido. Dos hombres de Los Ángeles fueron arrestados bajo sospecha de intento de asesinato en relación con el incendio de Eagle Rock, pero los fiscales aún no han presentado cargos.

Al día siguiente, Dwayne Fields, de 62 años de edad, fue asesinado después de que alguien prendiera fuego a su tienda de campaña fuera de la Midnight Mission en el barrio de skid row. Fields era un querido músico sin hogar que también se llamaba Darrell y era miembro activo de la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles, dijeron sus amigos. Un vagabundo de 38 años ha sido acusado de asesinato en la muerte de Fields.

Los defensores de los desamparados dijeron recientemente a The Times que ha habido un “brote” de incendios de tiendas de campaña en el centro de la ciudad en las últimas semanas, a menudo motivados por disputas sobre el espacio entre las personas sin hogar.

