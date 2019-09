California sopesa un polémico plan para salvar los bosques tropicales, y el resto del mundo la está observando

El humo se sigue elevando desde el Amazonas, mientras el fuego se extiende en la selva tropical más grande del mundo. Las llamas provocaron una ola de indignación mundial ante la pérdida de árboles preciosos. Pero California tiene un plan para mantener en pie los bosques tropicales.

Esta semana, los funcionarios estatales considerarán una propuesta para proteger estos bosques redirigiendo miles de millones de dólares a países como Brasil. El dinero financiaría los esfuerzos del gobierno para combatir la deforestación y promover industrias sostenibles que no impliquen talar y quemar árboles. Y vendría de compañías que compensan sus propias emisiones mediante la compra de créditos de carbono a través de mercados como el programa de derechos de emisión (en inglés cap-and-trade) de California.

