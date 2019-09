13 marines de Camp Pendleton son acusados de contrabando humano

Trece marines con base en Camp Pendleton detenidos en una investigación de contrabando de personas en julio enfrentan una variedad de cargos bajo la ley militar, dijo el viernes la 1ra División de Infantería de Marina.

Los 13 fueron acusados ​​bajo el Código de Justicia Militar, la ley que rige la conducta de los miembros del servicio. Sus cargos incluyen incumplimiento de órdenes, borracheras, peligro, hurto y perjurio.



