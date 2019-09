Los apagones de energía son una nueva realidad a medida que California entra en la temporada de incendios

Russ Brown y otros funcionarios de emergencia en el condado de Yuba han estado tratando de correr la voz.

Cargue su equipo médico y las baterías del teléfono ahora. Asegúrese de tener suficientes alimentos no perecederos para durar unos días.

Porque cuando los vientos calientes comienzan a soplar, se puede cortar la energía de su casa.

El estado está entrando en el apogeo de la temporada de incendios, con una mezcla peligrosa de fuertes vientos y temperaturas que se aproximan al pronóstico de tres dígitos en sus valles y estribaciones. Por primera vez este año, varias comunidades del norte y el sur de California enfrentan simultáneamente apagones preventivos para reducir los riesgos de incendio.

Anuncio

Esto está agregando un nuevo elemento de incertidumbre y controversia en decenas de comunidades.

“Es la nueva normalidad que esperamos ver”, dijo Brown. “Estos cortes, son entendibles, pero es frustrante. Altera sus vidas”.

Pacific Gas & Electric ha prometido reducir su energía para evitar que se repita el incendio de Camp Fire del año pasado, en el que miles de hogares fueron quemados y 86 personas murieron. Los investigadores identificaron los equipos de PG&E caídos como la causa probable del incendio más mortal en la historia de California.

Pero los cortes de energía han generado un debate, y algunos residentes dicen que crean un conjunto completamente nuevo de peligros al tratar de estar atentos a las noticias sobre incendios. Ha aumentado la preocupación sobre aquellos con problemas de salud que dependen de equipos médicos para mantenerse con vida.

Anuncio

Algunos funcionarios estatales y locales también se han quejado de que los servicios públicos no siempre dan suficiente aviso antes de desconectar la energía. Y han expresado su preocupación por las comunicaciones y las evacuaciones si no hay electricidad, especialmente si las señales de tráfico no funcionan y el servicio de telefonía celular se ve afectado.

De las tres grandes empresas de servicios públicos de California, PG&E fue la última en adoptar cierres preventivos como estrategia para reducir los riesgos de incendios forestales. San Diego Gas & Electric comenzó a hacerlos en 2013 y Southern California Edison en 2017. Cada uno dijo que corta la energía sólo unas pocas veces al año y trata de limitar el número de clientes afectados.

“Lo que hemos aprendido en los últimos dos años es que el potencial [de incendios forestales] es tan grande que estamos cambiando nuestras prácticas”, dijo Robert Villegas, un portavoz de Edison. “Ahora monitoreamos todo el año. No hay más estaciones climáticas para nosotros”.

El domingo, Southern California Edison comenzó a notificar a los clientes en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara, San Bernardino y Riverside que su energía podría estar cortada a partir del martes. Cerca de 45.000 clientes, la mayoría de ellos en los condados de San Bernardino y Riverside, podrían verse afectados, dijo Villegas.

Hasta ahora, San Diego Gas & Electric no ha tenido que realizar ningún apagón este año. La compañía dijo que monitorea rutinariamente los pronósticos semanales y comenzará las notificaciones 48 horas antes de cualquier posible cierre. Llamó a un “corte de energía de seguridad pública” una herramienta de último recurso.

“Aunque hemos hecho grandes esfuerzos para proteger a nuestras comunidades, todavía hay momentos durante el clima extremo en los que podemos emplear el uso de cortes de energía de seguridad pública para tratar de evitar que nuestro sistema eléctrico se convierta en la fuente de una ignición que pueda poner en peligro residentes y comunidades locales”, dijo una portavoz de la compañía en un correo electrónico.

Desde el domingo, el condado de Yuba ha estado diciendo a los residentes en las redes sociales y su sistema de alerta de terceros, CodeRed, que deben estar preparados para quedarse sin electricidad. Se esperaba que cerca de 5.300 residentes tuvieran cortada la energía en algún momento el lunes por la noche, dijo Brown.

Durante el fin de semana, las advertencias a los residentes llegaron a los condados de todo el norte de California: los días venideros serán calurosos y ventosos, y por eso es posible que se corte la energía.

Anuncio

En un momento, se estimó que Pacific Gas & Electric desconectaría la energía de unos 3.8 millones de clientes por temor a que las ráfagas de viento pudieran romper una rama de un árbol o dañar un equipo, creando una chispa que pudiera provocar el próximo desastre de incendios forestales.

Para el lunes por la tarde, esas preocupaciones se redujeron a tres condados y miles de clientes en las estribaciones de la Sierra. PG&E decidió no continuar con los apagones nocturnos en los condados de Lake, Napa y Sonoma en North Bay, y en los condados de El Dorado, Placer y Sutter en las estribaciones de la Sierra. La empresa de servicios públicos dijo que podría cortar el suministro eléctrico a ciertas partes de esos condados el martes, dependiendo del clima.

A partir del lunes por la noche, la empresa comenzó a cortar el suministro eléctrico a unos 24.000 clientes en los condados de Butte, Nevada y Yuba.

“No hay un sólo factor que impulse un evento de corte de energía de seguridad pública, pero definitivamente consideramos la humedad, la temperatura y la velocidad del viento”, dijo la portavoz de PG&E, Megan McFarland. La compañía comenzó a notificar a los clientes en las áreas que podrían ser afectadas por los posibles apagones, manifestó la portavoz. Las notificaciones se realizaron mediante llamadas automáticas, mensajes de texto y correos electrónicos a partir de las 8 p.m. del sábado, dijo ella.

Brown dijo que los funcionarios han estado en comunicación constante con la empresa de servicios públicos y los primeros en responder sobre cómo prepararse.

Casi todos los incendios forestales más grandes y mortales de California han ocurrido en los últimos 20 años, y muchos de ellos fueron provocados por el equipo.

Es esa responsabilidad la que llevó a PG&E a la bancarrota este año y ha suscitado la preocupación de que las empresas de servicios públicos estén más ansiosas por cortar el suministro eléctrico para evitar una posible catástrofe, incluso cuando los riesgos parecen mínimos.

“La seriedad que hemos visto ha sido en eventos de vientos extremadamente fuertes, y ahora han sido moderados”, dijo Brown. “Espero que las personas no se desorienten con los mensajes que publicamos”.

Anuncio

En la ciudad de Paradise, las noticias sobre la medida preventiva proporcionaron poco consuelo.

PG&E anunció, luego canceló, un corte de energía justo antes del incendio de Camp Fire de noviembre. Los investigadores del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California determinaron más tarde que el incendio fue provocado por una línea de transmisión, que PG&E dijo que no se habría incluido en ningún cierre preventivo.

“Es frustrante”, dijo Melissa Schuster, la concejal de Paradise City. “Escuchamos esto antes del incendio de Camp Fire, donde la electricidad no fue apagada. Entonces, en lugar de sentir alivio, recordamos ese 8 de noviembre, creo que es un tanto desencadenante para la mayoría de nosotros. Es justo donde estábamos hace un año”.

La única gran diferencia, dijo, es que no queda mucho por quemar.

Ella manifestó que a medida que los residentes reconstruyen, más están equipando sus hogares con generadores y paneles solares para servir como fuentes de energía de respaldo “porque la electricidad ya no es confiable”.

“Es un poco loco”, dijo. “Es sólo una cosa más que todos tenemos que abordar en este ‘nuevo ahora’, estar preparados para este tipo de sucesos”.

Mientras tanto, una advertencia de bandera roja está vigente desde la 1 p.m. del lunes a las 11 a.m. del miércoles en el Valle de Sacramento. Se estima que los vientos oscilan entre 10 y 25 mph, con ráfagas entre 30 y 40 mph, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostican vientos ligeramente más fuertes en las estribaciones de la Sierra, con ráfagas de hasta 45 mph.

La parte occidental del valle de Sacramento y las estribaciones vecinas se enfrentan a la mayor amenaza de incendio porque se pronostican las ráfagas de viento más altas y la humedad más baja. El peligro será mayor durante las horas de la noche y la mañana, cuando los vientos son más fuertes, dijo el servicio meteorológico.

En el Área de la Bahía, la advertencia de bandera roja está vigente desde las 9 p.m. del lunes a las 5 a.m. del miércoles para las montañas North Bay, East Bay Hills y Diablo Range.

Se pronostican vientos fuertes para las elevaciones más altas de los condados de Napa, Sonoma y East Bay Hills, con ráfagas de 30 a 35 mph a partir del lunes por la noche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar 40 mph a lo largo de algunas de las montañas de North Bay, donde la amenaza de incendio será más aguda, dijeron los metereólogos.

Cal Fire envió cinco equipos de ataque de motor y siete equipos de ataque de tripulación a la parte norte del estado, dijo Scott McLean, portavoz de la agencia. Los equipos llegaron el domingo y el lunes e incluyeron personal adicional.

El área de Los Ángeles enfrentará condiciones climáticas breves pero críticas el martes, a medida que las temperaturas sean cálidas y los vientos de Santa Ana crezcan, dijo el servicio meteorológico.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar de 25 a 40 mph en las montañas y valles de los condados de Ventura y Los Ángeles a partir del lunes por la noche y persistiendo hasta el miércoles por la mañana, con los vientos más fuertes esperados el martes por la mañana.

Se espera que las temperaturas aumenten de siete a 15 grados el martes, con el mayor aumento a lo largo de las costas y los valles costeros, donde se pronostican máximos en los 90, según el servicio meteorológico. Se espera que algunos vecindarios en el Valle de San Fernando, incluidos Woodland Hills y Van Nuys, experimenten temperaturas de tres dígitos.

El clima crítico de combustiones se produce cuando el estado está luchando contra más de media docena de incendios que abarcan arriba de 500 acres. Aunque California ya ha visto más de 157.000 acres quemados en incendios forestales este año, ese número es una fracción de la cantidad de acres que se habían quemado en este momento el año pasado, según datos de Cal Fire.

Aún así, los bomberos han advertido que esta es la época del año en que los patrones climáticos en alta mar suelen traer condiciones más cálidas, secas y ventosas, lo que reseca los combustibles y aumenta la probabilidad de ignición.

“Septiembre y octubre son históricamente los dos meses en los que vemos los incendios forestales más importantes, en cuanto a los más desastrosos, más grandes, etc.”, dijo McLean. “Con los vientos, los incendios se suscitan muy rápidamente, de ahí la advertencia de bandera roja”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.