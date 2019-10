Madre lucha por sus ‘dos vidas’ contra la leucemia

Hace unos meses, Corrina Santacruz solamente quería perder algunas libras y recuperar una figura esbelta. Ahora, la madre de 28 años de edad, lucha por su vida en contra del cáncer en la sangre y la misión de poder criar a su hija discapacitada de nombre Vida.

“Mi niña de 11 años es todo para mí”, dice Corrina. “Si no consigo un donante de médula ósea, no podré cuidarla. Ella es invidente y es autista”, sostiene la madre soltera.

La residente de Indio, en el condado de Riverside, había experimentado recientemente un éxito en la pérdida de peso después de seguir una dieta, pero cuando la pérdida de peso continuó a un ritmo acelerado acompañado de mareos, fatiga y moretones inexplicables en las piernas y brazos, la madre sabía que algo estaba mal.

Fue entonces cuando seis meses después de la dieta y con 40 libras menos, recurrió a los expertos y descubrió que su recuento de glóbulos blancos aumentaba rápidamente. Luego de más exámenes, la señora recibió el diagnostico.

“Me dijeron que tenia leucemia mieloide aguda (acute myeloid leukemia, AML), un trastorno que evoluciona rápidamente y, por lo general, requiere tratamiento inmediato”, señala.

El diagnóstico de aquel 9 de mayo golpeó con fuerza a Corrina, pero el hecho de que necesitaría un trasplante fue aún más aterrador.

“Luego de procesar lo que significa la enfermedad, me sentí muy deprimida… Me puse a pensar en mi niña y lo mucho que me necesita junto a ella. Su mentalidad es de una menor de seis a siete años… No comprende muchas cosas, pero siente que hay cambios de mí y está nerviosa”, agrega.

Corrina acaba de atravesar la quimioterapia, y ahora toma medicamento mientras encuentra a un donante, ya que sus dos hermanas solamente encajan en un 50 por ciento.

“Corrina tiene pocas oportunidades de encontrar un donante, ya que aunque hay muchas personas latinas en California, son pocos los que donan”, dice Mary Cuevas, especialista comunitaria de Be The Match.

Be The Match, por ejemplo, cuenta con un poco más de 30% de donantes latinos mientras otro 70% son anglosajones, dice Cuevas.

“Cada cuatro minutos alguien en el mundo recibe el diagnostico de un cáncer de sangre. Sabemos que es una epidemia, pero no sabemos que es fácil prologar la vida de alguien a través de la donación”, sostiene.

Se necesitan diversos donantes de entre 18 y 44 años para unirse al registro para ayudar a pacientes como Corrina.

Bajo el procedimiento de donación de médula ósea, se extrae médula líquida de la parte trasera del hueso pélvico con una aguja. En este caso, el donante recibe anestesia y no siente dolor durante el procedimiento. Un donante puede regresar a sus labores cotidianas tan pronto como al segundo o tercer día.

“Lo único que quiero es tener la oportunidad de ver a mi hija crecer, que alguien me dé ese regalo”, dice Corrina.

Para más información sobre la donación visite: https://bethematch.org/support-the-cause/donate-bone-marrow/join-the-marrow-registry/