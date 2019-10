Trasladar a Uber y Lyft en el aeropuerto de San Francisco creó un caos al principio. ¿LAX puede evitarlo?

Cuando los funcionarios del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) trasladaron las áreas para recoger pasajeros de Uber y Lyft desde la acera hasta la parte superior de un estacionamiento cercano, el nuevo proceso fue relativamente fluido, hasta su primer domingo por la noche.

En medio de una oleada de vuelos de fin de semana, los autos Uber y Lyft abrumaron esa área. Los conductores atrapados en el tráfico comenzaron a cancelar las solicitudes de transporte por frustración y los tiempos de espera se triplicaron.

En un mes, el caos se había calmado en gran medida. Pero el comienzo difícil de SFO ofrece una historia de advertencia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que prohibirá que Uber, Lyft y los taxistas retiren pasajeros en las aceras en tres semanas.

“Esto tiene que funcionar bien desde el primer día, y lo sabemos”, dijo Keith Wilschetz, subdirector ejecutivo de Los Angeles World Airports, la agencia de la ciudad que administra LAX. “Nos esforzamos mucho para que no haya un período de desorganización”.

A partir del 29 de octubre, los viajeros que busquen un Uber, Lyft o taxi en LAX deberán caminar o tomar un servicio de transporte a un área de espera al este de la Terminal 1. Las políticas para quienes lleguen a bajar pasajeros no cambiarán.

Los viajeros saldrán del aeropuerto dentro de los 25 a 30 minutos de haber salido de la terminal, dijeron las autoridades. En este momento, pedir un automóvil, encontrarse con el conductor en la acera y salir de los atascos en la herradura puede llevar una hora.

Cuando el SFO retiró las recogidas de Uber y Lyft de la acera a principios de junio, la ciudad y ambas compañías de transporte estacionaron a los trabajadores alrededor del aeropuerto para ayudar a guiar a los viajeros a un estacionamiento cercano.



Los cambios entraron en vigencia un martes y los conductores que trabajaron durante la semana se habían ajustado el primer fin de semana. Pero muchos conductores ocasionales y de medio tiempo no encontraron los cambios hasta el domingo por la noche, el momento más ocupado de la semana, dijo Doug Yakel, un portavoz de SFO.

No es raro ver a más de 1.200 conductores de Uber y Lyft en SFO en los primeros 15 a 20 minutos del período pico los domingos por la noche, dijo el director del aeropuerto Ivar Satero a las autoridades en julio. Un alto volumen de tráfico, el equivalente a más de un automóvil por segundo, abrumaba la única entrada y salida del área de recogida.

Los autos se acumulaban por la carretera de acceso al aeropuerto y retrocedieron hacia la cercana autopista 101. Muchos conductores de Uber y Lyft se sintieron tan frustrados que cancelaron sus viajes y se fueron, dijo Yakel. La tasa de cancelación de viajes fuera de SFO aumentó al 34%.

Desde entonces, el aeropuerto ha abierto otra entrada al área de recogida durante los períodos pico del tráfico y otro estacionamiento donde los conductores pueden esperar las solicitudes de transporte.

Los funcionarios de Uber, Lyft y SFO prepararon materiales educativos para los conductores, incluido un video que muestra una ruta del nuevo plan de recolección. No está claro si ayudó, dijo Yakel, porque “todo depende de si los conductores están leyendo sus correos electrónicos”.

Incluso para las empresas de alta tecnología, una solución de baja tecnología para la divulgación funcionó mejor, dijo. El aeropuerto entregó volantes a los conductores en los estacionamientos donde esperaban los pasajeros.

LAX planea confiar en Uber y Lyft para notificar y educar a los conductores sobre los cambios, porque sería “muy poco práctico” para LAX ejecutar un programa similar, dijo Wilschetz.

Entre 50.000 y 60.000 conductores de Uber y Lyft trabajan en LAX, y más de 10.000 se entregan mensualmente, dijo.

Lyft “compartirá más con los conductores y el público antes de los cambios”, dijo la portavoz Lauren Alexander en un correo electrónico. Uber no respondió una solicitud en busca de comentarios.

Uber y Lyft representan el 27% de los 100.000 vehículos en el área de la terminal LAX en un día promedio. Los taxis representan el 4%. Cambiar las camionetas a un estacionamiento eliminará aproximadamente el 15% del tráfico diario de autos, lo que debería ayudar al flujo del tránsito, dijo Wilschetz.

Los funcionarios del aeropuerto convirtieron un estacionamiento justo al este de la Terminal 1 de LAX en una plaza de recogida con baños, sombrillas y estaciones de carga telefónica. El área, en la intersección de Sky Way y World Way, también tendrá camiones de comida que operarán de 5 a.m. a 1 a.m.

El área de recogida tendrá una entrada y una salida para los conductores, y una entrada separada para los traslados. Los conductores de Uber y Lyft se acercarán desde el norte, en Sky Way, y girarán a la izquierda a través de la carretera para ingresar al lote. La intersección estará atendida las 24 horas por un oficial de tránsito, dijo Wilschetz.

El lote de recolección tendrá una serie de filas donde hasta 93 autos Uber y Lyft pueden cargar pasajeros simultáneamente. Un área cercana tiene espacio para 40 taxis. Los asistentes dentro del lote podrán responder preguntas, dijeron las autoridades.

Los viajeros llegarán al área abordando autobuses verdes brillantes en las terminales o caminando. Se supone que los transbordadores llegarán cada tres o cinco minutos, y harán un máximo de dos paradas antes de ir al lote de recogida.

El tiempo de viaje más largo al área de recogida en el transbordador sería desde la Terminal 1, con un tiempo de viaje estimado de aproximadamente 15 minutos, dijeron las autoridades. Caminar desde la Terminal 1 tomaría tres minutos a una velocidad de 2 mph.

Los viajeros pueden estar imaginándose estar sentados en una congestión apocalíptica en el transbordador, dijeron funcionarios del aeropuerto, pero los carriles más cercanos a la terminal en el nivel de llegadas se convertirán en carriles exclusivos para autobuses y así acelerar los tiempos de viaje.

Ese cambio, dijo Wilschetz, hará que mucha gente se sienta “gratamente sorprendida”.

Cuando se reconfiguran los bordillos internos en el nivel de llegadas, los conductores que recogen amigos o familiares se detendrán en el circuito de ruta exterior. Las islas de la acera entre los dos circuitos de tráfico se ampliarán para acomodar a las personas que esperan viajes.

“Se notará un grupo diferente de automóviles y transbordadores en los carriles exteriores, pero debería haber mucho espacio para todos”, dijo Wilschetz. “No anticipamos ningún cambio real en las condiciones generales del tráfico o el flujo del tráfico”.

Si hay problemas inesperados, dijo Wilschetz, LAX tiene aproximadamente un mes para mejorar el sistema antes de que aumenten los viajes de pasajeros en el Día de Acción de Gracias.

