La información en la aplicación de tiempo de espera de TSA generalmente es incorrecta. Nueva herramienta en tiempo real cambia eso

¿Esa aplicación de tiempo de espera de TSA que está utilizando para calcular cuánto demorará en pasar por la seguridad del aeropuerto no calcula lo que usted cree que calcula?. Las aplicaciones, incluso la desarrollada por la Administración de Seguridad en el Transporte o TSA, por sus siglas en inglés, se basan en datos históricos e información generada mediante la participación colectiva en lugar de en números en tiempo real. Una nueva herramienta de seguimiento está cambiando todo eso.

“Hay varias pruebas que permiten seguir los tiempos de espera reales en los aeropuertos”, dijo Bayram Annakov, un viajero frecuente y director ejecutivo de App in the Air. “Pero no ha habido nada que me haya parecido factible todavía”.

BlipTrack, una empresa con sede en Dinamarca, creó una herramienta que utiliza sensores para captar señales Wi-Fi y Bluetooth de dispositivos electrónicos cada vez que un viajero entra y sale del puesto de control de seguridad. Los viajeros no tienen que consultar una aplicación para obtener la información; se muestra en monitores en todo el aeropuerto.

Cuatro aeropuertos del área de Nueva York, incluyendo JFK y La Guardia, están utilizando BlipTrack. El aeropuerto más reciente en adoptar los datos en tiempo real es el que da servicio a Cincinnati.

“Será en el mejor interés de todos si TSA en los aeropuertos de todo el país utiliza esta tecnología para recopilar los datos y compartirlos con nosotros y con otras compañías para que podamos servir mejor a nuestros usuarios”, dijo Annakov.

Para ser justos, aplicaciones como Miflight, Flightspeak, App in the Air e incluso la aplicación MyTSA proporcionan mucha información además de tiempos de espera. Para predecir cuánto tiempo estará en la fila, esas aplicaciones dependen de que los viajeros publiquen sus tiempos de espera individuales y sus tiempos de espera históricos. El problema: Las predicciones se basan en patrones pasados o en información no verificada, o en una combinación de ambos. Además, las aplicaciones de colaboración abierta sólo funcionan si los viajeros se detienen y publican el estado de su línea.

Annakov dijo que los viajeros podrían obtener una estimación más precisa del tiempo de espera si revisan varias aplicaciones. “Sólo combinando información de diferentes aplicaciones y promediando las estimaciones le dará una imagen más precisa del tiempo de espera”.

¿Por qué son importantes los tiempos de espera? Porque más de nosotros estamos volando. Los aeropuertos de todo el país experimentan el mayor volumen de viajes jamás registrado, dijo Dani Bennett, portavoz de TSA. El día más ocupado de TSA en la historia fue el 7 de julio, cuando examinó a 2.8 millones de pasajeros y miembros de la tripulación, superando el récord del fin de semana de Memorial Day por cerca de 2.000.



Aunque las filas de control de seguridad pueden parecer largas cuando estás en ellas, una historia reciente del L.A. Times informó que el tiempo promedio de espera en los aeropuertos de todo el país ha disminuido. El tiempo de espera en LAX se redujo a menos de seis minutos, según la historia. Para los viajeros con poco tiempo, los tiempos de espera precisos de TSA podrían ayudar a evitar una carrera frenética hacia la puerta.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que supervisa los aeropuertos de la zona, se asoció con TSA y otras agencias para instalar BlipTrack a principios de este año.

Entonces ¿Por qué las aplicaciones no utilizan datos en tiempo real? Principalmente porque no se les permite recopilar información sin el permiso del aeropuerto.

