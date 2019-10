¿No quieres participar en el Censo? California perdería $2,000 por cada persona durante 10 años

La oficina del Censo de Estados Unidos le recuerda, especialmente a la comunidad indocumentada en California, que los formularios de conteo para el Censo 2020 no tendrán la pregunta de ciudadanía que tantos temen.

Por cada persona que decida no participar se perderán por lo menos 2 mil dólares anualmente durante 10 años. Si se multiplica a 100 personas, mil, cien mil o más, miles de millones se perderán en programas federales.

“Le recordamos a la comunidad que la pregunta de ciudadanía no se incluye en los formularios que ya se enviaron a imprimir”, dice Patricia Ramos, especialista de medios del Centro del Censo Regional de Los Ángeles.

“Lo más importante para los residentes, es que la información que proveen, se capta por los trabajadores del Censo, y solo se refleja al gobierno federal en datos y números. Aquí no se revelan nombres, ni direcciones de los participantes”, sostiene.

Los datos a entregarse son por ejemplo números de personas en una vivienda, número de personas viviendo bajo un área, código postal, edades, si son propietarios de casa o no, por decir algunos.

“Los datos son importantes porque nos afectan para la próxima década en decisiones que se toman acerca de la distribución de fondos federales como beneficios de Medicare, almuerzos escolares, WIC y SNAP”, dijo Ramos.

La Oficina del Censo de Estados Unidos no determina donde van los fondos, solo captan los datos para que los gobiernos locales puedan determinar.

“No solo es temor y el no saber es real en los latinos, pero la ventaja, es que la Oficina del Censo reconoce que los hispanoparlantes son la minoría más grande en el país, y el cuestionario está disponible en español. Depende de dónde vives, será entregado al hogar”, agregó.

¿Cómo funciona?

· Para el 1 de abril de 2020, cada hogar recibirá una invitación para participar en el Censo 2020. Una vez que llega la invitación, debe responder por su hogar de una de estas tres maneras: en línea, por teléfono o por correo. Si alguien deja preguntas sin contestar, el sistema no le permitirá enviar su formulario así que es importante completar todas las preguntas.

· Cada pregunta tiene un propósito inclusive para obtener fondos para vivienda, educación y cuidado médico.

· A partir de mayo de 2020, la Oficina del Censo comenzará a dar seguimiento en persona con los hogares que no han respondido al censo.

Ojo, el censo nunca hará ciertas preguntas:

La Oficina del Censo nunca le pedirá su número de seguro social, dinero o donaciones, cualquier cosa en nombre de un partido político, sus números de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

“Si no quiere participar, primero tome en cuenta los fondos que le va a quitar a su familia y a la comunidad al no hacerse contar. No importa seas visitante, ciudadano o residente, vivimos aquí… usamos carreteras, escuelas, servicios médicos y otros beneficios”, dice Ramos.

La oficina invita a los interesados a ingresar al https://2020census.gov para saber más sobre el Censo y decidir la importancia que cada individuo tiene en la comunidad.