Newsom prohibió el uso de marihuana en limusinas y para pacientes hospitalarios, y crece el enojo entre los activistas del cannabis

El gobernador Gavin Newsom lideró la campaña para legalizar la marihuana en California hace tres años, pero desde entonces ha enojado a algunos en la industria al negarse a permitir la sustancia en hospitales y prohibir su uso en autobuses turísticos y limusinas.

Newsom tomó las medidas para los autobuses turísticos y hospitales al tiempo que firmó varios otros proyectos en las últimas semanas que aliviarán las restricciones de la marihuana, incluidas acciones que eximen los impuestos sobre el cannabis provisto gratuitamente por organizaciones benéficas para personas con problemas de salud graves, y permitir que los padres proporcionen productos de marihuana medicinal —como aceites, cremas y píldoras— para sus hijos enfermos en los planteles escolares de jardín de infantes hasta 12º grado (K-12).

Esta fue la primera oportunidad de Newsom de actuar sobre las leyes de cannabis desde que lideró la campaña de 2016 para la Proposición 64, que legalizó el cultivo y la venta de marihuana para uso recreativo. En la fecha límite para actuar sobre los proyectos legislativos del año, este pasado el 13 de octubre, Newsom promulgó o vetó más de una docena de leyes relacionadas con esta sustancia.

“La sesión legislativa de 2019 fue ambivalente para la industria del cannabis, pero con los proyectos de ley firmados por el gobernador en las últimas horas, hay optimismo sobre la futura asociación con la administración”, afirmó Lindsay Robinson, directora ejecutiva de la Asociación Californiana de la Industria del Cannabis.

Anuncio

La aprobación de Newsom del proyecto de ley que prohíbe fumar o ingerir cannabis en autobuses, taxis y limusinas fue apoyada por grupos policiales, incluida la Asociación de Oficiales de Narcóticos de California, que argumentó que el humo de los pasajeros podría afectar a los conductores de autobuses y limusinas, y eso pondría en peligro a otras personas en las carreteras de California.

“El problema era que el conductor quedaba en una posición en la cual podía ser perjudicado por el usuario de cannabis, y eso crea un grave problema de seguridad”, remarcó John Lovell, asesor legislativo del grupo de narcóticos.

Sin embargo, la medida fue criticada por miembros de la floreciente industria del turismo de marihuana, incluido Bryan Spatz, director ejecutivo de Loopr, que ofrece tours de cannabis en California y Colorado. “Cerrar la industria por completo, en lugar de trabajar hacia un compromiso razonable que ya se había establecido, es una bofetada para las personas de pequeños negocios que han invertido sus medios de vida en esta empresa”, consideró Spatz.



Anuncio

Los legisladores aseveran que la prohibición dará tiempo a la Patrulla de Carreteras de California y a otros expertos en seguridad de tránsito para desarrollar estándares que separen el compartimento del conductor —incluido su sistema de circulación de aire— de la parte posterior de los autobuses turísticos. “Ya funcionamos en Los Ángeles, pero debido a esta medida estamos considerando todas las opciones, incluyendo aumentar las apuestas y mudarnos de California hasta que se pueda alcanzar un compromiso razonable”, advirtió Spatz.

Otros partidarios del cannabis se decepcionaron con el veto de Newsom a un proyecto de ley que habría permitido a los pacientes terminales usar marihuana medicinal sin humo en hospitales, centros de enfermería especializada y hospicios.

Ken Sobel, abogado de la Red de Enfermeras de Cannabis, envió una carta al gobernador en la que criticó su rechazo al proyecto de ley. “Su veto simplemente recompensa a las grandes farmacéuticas y al complejo industrial médico, que les permite usar opioides como la única fuente de alivio del dolor para madres y padres moribundos, hermanas y hermanos”, escribió Sobel.

Al vetar la propuesta, el gobernador expresó que actuaba “a regañadientes” al evitar que la medida se convirtiera en ley, citando el conflicto con la norma federal, por la cual la marihuana sigue siendo una droga ilegal. Además, dijo que podría poner en peligro el reembolso federal a los hospitales por los costos de atención médica.

“Los pacientes que están hospitalizados y se enfrentan al final de la vida deben recibir alivio, compasión y dignidad”, escribió Newsom. “Es inconcebible que el gobierno federal siga considerando que el cannabis no tiene ningún valor medicinal”. No obstante, agregó, “este proyecto de ley crearía conflictos significativos entre las leyes federales y estatales, que no pueden tomarse a la ligera”.

Jim Bartel, quien hizo campaña por la ley después de que su hijo muriera de cáncer de páncreas, cuestionó las preocupaciones del gobernador y señaló que el proyecto de ley fue escrito para permitir que los hospitales opten por no participar si una agencia reguladora federal prohíbe el consumo de cannabis.

Sobel consideró que es poco probable que el gobierno federal intente retener los reembolsos y señaló que California ha desafiado la política federal anteriormente, con las llamadas ciudades santuario y al establecer sus propios estándares de eficiencia de vehículos.

Anuncio

El senador estatal Ben Hueso (D-San Diego), autor del proyecto de ley, señaló que se han adoptado leyes similares en Nueva York, Connecticut y Maine. “No veo por qué no podemos lograr lo mismo en California”, destacó Hueso en respuesta al veto.

Newsom firmó un proyecto de ley que establece multas más altas para las empresas de marihuana con y sin licencia que violan la ley estatal, lo cual fue un acto significativo, según Javier Montes, vicepresidente de United Cannabis Business Association. El grupo se ha quejado de que los vendedores ilícitos no se enfrentan a sanciones lo suficientemente severas.

Jeannette Zanipatin, directora estatal de Drug Policy Alliance, consideró que la nueva ley más importante firmada por Newsom eximirá las tarifas para las empresas de cannabis formadas por personas de comunidades desfavorecidas que se han visto desproporcionadamente afectadas por la lucha contra las drogas. “Realmente queríamos enfatizar la necesidad de que las comunidades que estaban excesivamente vigiladas, los individuos con condenas previas, puedan participar en esta industria”, afirmó Zanipatin.

En cuanto al rechazo de Newsom a otras expansiones del consumo de cannabis, destacó Zanipatin, se necesita más trabajo en investigación científica y educación pública para generar apoyo hacia algunas políticas. “Está tomando un enfoque algo cauteloso, pero en el buen sentido”, consideró.

Los legisladores archivaron por este año un proyecto de ley que habría permitido al estado otorgar licencias a los bancos para manejar el dinero de las empresas de marihuana después de que la oficina del gobernador expresara su preocupación sobre cómo funcionaría, y el autor decidió tener más tiempo para trabajar en las respuestas, explicó un funcionario.

Entre los sorprendidos por el nivel de precaución de Newsom sobre algunos proyectos de ley estuvo Kevin Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana, que se opone a la legalización. “Para alguien a quien usualmente se le calificaría con una ‘F’ en cuestiones de política de marihuana, esto le concede una ‘D’”, expuso Sabet. “Creo que, con cuestiones tan extremas como la marihuana en hospitales y autobuses turísticos, supo que habría una reticencia local”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí