Políticos de California que alguna vez ayudaron a regular la marihuana legal, ahora trabajan para esa industria

Como fiscal general de California de 1999 a 2007, Bill Lockyer estaba en funciones mientras el estado luchaba con una industria de marihuana en desarrollo. Pero en estos días está observando la transformación desde afuera, como cofundador de un distribuidor de la hierba con licencia en Lynwood.

Lockyer, cuya carrera pública de cuatro décadas incluyó un período como el poderoso líder del Senado estatal, se encuentra entre un número creciente de ex líderes gubernamentales, burócratas y reguladores que se han unido o establecido vínculos financieros con la industria multimillonaria de la marihuana en los últimos años.

Más de dos docenas de funcionarios gubernamentales en California han dado el salto. La mayoría, como Lockyer, intervino después de que los votantes en 2016 aprobaron la Propuesta 64, que legalizó el cultivo, distribución y venta de cannabis para uso recreativo.

Lockyer dijo que se sintió atraído por su fascinación al ver surgir una nueva industria.

“Lo que ha sido interesante para mí, un interés académico, es observar cómo evoluciona un sector empresarial completamente nuevo, desde un mercado ilícito hasta un sistema legal, y cómo lo hacen las personas y las empresas que se crean. Es raro que puedas ver eso”, dijo Lockyer.

Otros políticos importantes de California que han entablado relaciones comerciales con la industria del cannabis son el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa; el ex congresista Dana Rohrabacher (R-Costa Mesa), quien hizo la transición a la industria de la marihuana después de perder la reelección el año pasado; y el ex asambleísta del Valle de San Fernando, Felipe Fuentes, un demócrata cuya firma de cabildeo tiene un cliente de cannabis que, según él, es manejado por su socio.

A nivel nacional, el ex presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (R-Ohio), el ex líder de la mayoría del Senado Tom Daschle (DS.D.) y el ex representante Joe Crowley (D-N.Y.) se encuentran entre los que ahora obtienen un ingreso del comercio legal de marihuana.

Cinco ex ayudantes del gobernador Jerry Brown, quien dejó el cargo en enero, también han ido a trabajar en negocios de cannabis o empresas de cabildeo que ayudan a tales compañías. Además, el gigante web Weedmaps contrató a una firma de cabildeo formada por dos ex asesores del gobernador Gavin Newsom.

Y ex altos funcionarios de la Oficina Estatal de Control de Cannabis, la oficina de licencias de cultivo de marihuana del Departamento de Alimentos y Agricultura del estado, la unidad de control de drogas del Departamento de Justicia del estado y tres ex asistentes legislativos de alto rango también asesoran a empresas de marihuana, incluido un ex funcionario que ayudó a redactar las regulaciones estatales de cannabis.

“Hay una oportunidad de ganar mucho dinero”, dijo Lindsay Robinson, directora ejecutiva de la Asociación de la Industria del Cannabis de California. “Es dinámico y emocionante”.

California tiene el mayor mercado mundial de ventas legales de cannabis, que se espera que alcance un récord de $3.1 mil millones este año, creciendo a $7.2 mil millones en 2024, según un estudio publicado el mes pasado por las firmas de seguimiento de ventas Arcview Market Research y BDS Analytics.

Las empresas de cannabis que necesitan ayuda para navegar en la burocracia pueden obtener valiosos conocimientos al reclutar veteranos del gobierno, dijo Lockyer, quien se retiró de la política cuando su mandato como tesorero estatal terminó en 2015 y es fundador de C4 Distro, una empresa de distribución con licencia estatal.

“Como cuestión general, las empresas y el gobierno transmiten en diferentes frecuencias, por lo que es valioso que alguien pueda traducir de cualquiera de las dos partes”, dijo Lockyer. “Si hay alguien que entiende de negocios y gobierno, hay algo de valor que pueden aportar a la operación comercial”.

Además de los altos impuestos y las complicadas regulaciones, el principal de los problemas que enfrenta la nueva industria legal es la lucha para competir contra un mercado negro dominante.

“Todos se están quejando”, dijo Lockyer sobre la industria legal. “Una protesta muy común es la cantidad de actividad ilegal que existe”. El problema, según el ex policía principal del estado, es el nivel de cumplimiento de la ley. “No existe”, dijo.

Pero el movimiento de tantos miembros del gobierno hacia la industria de la marihuana preocupa a Scott Chipman, presidente de Ciudadanos Contra la Legalización de la Marihuana del Sur de California, que se opuso a la Propuesta 64.

“La industria de la marihuana que contrata a ex funcionarios es particularmente atroz debido al daño que esta empresa hace a los niños, adultos jóvenes, familias, comunidades y al país en general”, dijo.

Chipman dijo que a los funcionarios del gobierno se les debería prohibir durante 10 años ejercer presión en nombre de los clientes de cannabis.

Un proyecto de ley de la asambleísta Melissa Meléndez (R-Lake Elsinore) que habría extendido la prohibición a los ex legisladores de un año a cinco años, recientemente sucumbió en la Legislatura.

“Nadie debería ser lo suficientemente ingenuo como para pensar que industrias como la de la cannabis no están vigilando de cerca para ver qué legisladores se inclinan a apoyar proyectos de ley que favorecen a su industria en particular, y qué legisladores parecen tener la mayor influencia”, dijo Meléndez. “Toda esta información es útil cuando se intenta cortejar a los futuros cabilderos para fortalecer su poder político”.

Rey López-Calderón, director ejecutivo de la organización de vigilancia del gobierno California Common Cause, también apoya una política de puertas giratorias más fuerte y dijo que se pronosticaba el éxodo de funcionarios gubernamentales hacia la industria de la marihuana.

“Es lucrativo”, dijo. “Tienes una nueva industria, y obviamente tiene un alto potencial de recompensa, y estas personas tienen influencia”.

Rohrabacher se convirtió en accionista y miembro de la junta asesora de Budtrader.com, un sitio de redes sociales de cannabis en línea, después de una carrera en el Congreso en la que había abogado durante mucho tiempo por la legalización del cannabis, según Brad McLaughlin, director ejecutivo de la compañía.

Rohrabacher dijo en ese momento que con su “conocimiento del sistema y mis contactos, no descansaremos hasta que cada estadounidense tenga la libertad de decidir si el cannabis medicinal o incluso recreativo es adecuado para ellos”.

Las empresas de la industria que han contratado a expertos del gobierno como cabilderos incluyen Weedmaps, que ayuda a los consumidores de cannabis a encontrar tiendas de marihuana y servicios de entrega a través de su sitio web. Hasta hace poco, la compañía rechazó las demandas estatales de dejar de incluir vendedores de cannabis sin licencia. El mes pasado, anunció que dejaría de incorporar a dichas empresas.

Poco después de la elección de Newsom, Weedmaps contrató a una firma de cabildeo dirigida por Kevin Schmidt, quien durante cinco años fue director de políticas de Newsom cuando se desempeñó como vicegobernador. Jason Kinney, asesor clave del equipo de transición de gobernador de Newsom, también trabaja para la firma.

Kinney dijo en febrero que planeaba enfocarse en clientes que no son de cannabis. Cuando se le preguntó recientemente si está trabajando en nombre de los clientes en la industria legal de la marihuana, Kinney dijo por correo electrónico que la compañía “revela de manera completa y pública todos los clientes y actividades de cabildeo en su nombre”.

Otro gran jugador de la industria que ha contratado a expertos políticos es Eaze Solutions, una plataforma en línea que organiza entregas de marihuana.

En enero, contrató a Elizabeth Ashford como directora sénior de comunicaciones corporativas. Ashford se desempeñó como jefa de gabinete de Kamala Harris cuando era fiscal general del estado, y en roles clave con Brown y el ex gobernador Arnold Schwarzenegger.

Una de las firmas de cabildeo contratadas por Eaze es Sacramento Advocates Inc., cuyos cabilderos incluyen dos ex asistentes de alto nivel de Brown, incluido Gareth Elliott, quien es socio. Eaze también contrató a un ex asistente del senador estatal Steven Bradford (D-Gardena), autor de una importante legislación sobre el cannabis, para ser su gerente de relaciones gubernamentales.

El mercado legal de California ha luchado por despegar, con la mayoría de las ciudades y condados prohibiendo las tiendas de marihuana, mientras que las empresas autorizadas se quejan de los altos impuestos y la burocracia gubernamental. Los políticos y los expertos del gobierno que ahora trabajan para la industria dicen que pueden usar su conocimiento para ayudar a que el sistema funcione.

“Creo que todos estarían de acuerdo en que aún queda mucho trabajo por hacer”, dijo Dean Grafilo, quien se desempeñó bajo Brown como director del Departamento de Asuntos del Consumidor de California, que incluye la Oficina de Control de Cannabis, antes de pasar este año a la firma de cabildeo Capitol Advocacy. Entre los clientes de la firma se incluyen Surterra Holdings, cuyas subsidiarias fabrican y distribuyen productos de cannabis medicinal, incluidos aceites, tinturas, vape plumas y lociones.

Max Mikalonis fue uno de los principales asesores del asambleísta Rob Bonta (D-Alameda) y ayudó a redactar nuevas leyes para regular el mercado de la marihuana antes de convertirse en cabildero de K Street Consulting, donde dijo que se enfoca exclusivamente en ayudar a los clientes de negocios de cannabis.

“Tanto K Street como yo brindamos defensa legislativa y regulatoria y simplemente asesoramiento a nuestros clientes sobre diferentes temas”, dijo, y agregó que presionó este año en nombre del cliente de cannabis Event Horizon Technologies para obtener un proyecto de ley que permitiría a las empresas proporcionar muestras comerciales.

Los ex reguladores y los agentes del orden estatales también han dado el salto a la industria.

Joe Devlin era el jefe de la política y aplicación de la ley del cannabis en la ciudad de Sacramento, donde creó un sistema para otorgar licencias a los negocios de marihuana y cerrar los operadores ilegales. En estos días, Devlin ha cambiado su traje y corbata por pantalones cortos y chanclas mientras ayuda a una nueva empresa de cannabis a navegar por el laberinto de la burocracia gubernamental para obtener permisos para cultivar, distribuir y vender la droga.

Devlin ahora trabaja para Ikänik Farms, que está creando una cartera de dispensarios minoristas de cannabis e instalaciones de cultivo. No recibió un aumento de sueldo, dijo, pero el nuevo trabajo atrajo a su lado emprendedor.

Los expertos en gobierno son críticos para una industria floreciente que se ocupa de regulaciones complejas, dijo Devlin.

“Hay una necesidad de personas en la industria del cannabis que entiendan cómo funciona el gobierno, la regulación y el cumplimiento”, manifestó Devlin. “Nunca ha habido un tema de política del que haya sido parte, ni siquiera remotamente tan complicado”.

