Pagaban $800 por mes para vivir sin agua o electricidad en una iglesia abandonada de Los Ángeles

La iglesia convertida ilegalmente en el sur de Los Ángeles no tenía gas, agua o electricidad cuando Amelda Glaspie se mudó.

Ella y otros 40 inquilinos compartían dos cocinas, donde las cucarachas se arrastraban entre los platos sucios y la comida podrida que quedaba en media docena de refrigeradores. Glaspie dijo que todos los días, los residentes transportaban agua de un edificio cercano en cubetas para descargar los inodoros.

Pagando $800 al mes, ella y su esposo vivieron en una habitación estrecha hasta finales de junio de 2018, cuando los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles ordenaron a todos evacuar. Una denuncia penal presentada por la ciudad en diciembre dijo que la basura en 805 W. 57th St. era un caldo de cultivo para roedores, chinches, pulgas, piojos, mosquitos y otras alimañas.

A pesar de las condiciones, algunos residentes no querían irse. Glaspie dijo que sentían que no tenían a dónde ir.

Un aviso de la ciudad en el edificio de la iglesia convertido ilegalmente en la cuadra 800 de West 57th Street. (Al Seib / Los Angeles Times)

Aunque la situación de vida en el escuálido edificio era extrema, está lejos de ser única en un condado asolado por la escasez de viviendas asequibles donde casi 59.000 personas no tienen hogar.

El problema de la gente que reside en espacios no aprobados se convirtió en un foco de la crisis de la vivienda hace tres años, después de que 36 personas murieron en el incendio del almacén de Ghost Ship en Oakland. Eso provocó medidas represivas en todo el estado y el cierre de almacenes convertidos de manera similar.

Funcionarios del Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles dijeron que tales viviendas ilegales a menudo pasan desapercibidas hasta que se presentan quejas. Pero en el terreno, es una historia diferente.

Edna Monroy, directora de divulgación en la comunidad de SAJE, una organización sin fines de lucro, dijo que ha visto gente que vive en garajes convertidos ilegalmente, edificios comerciales e incluso cobertizos para herramientas. Ha habido casos, afirmó, de propietarios que acosan o amenazan sexualmente a personas con deportación para evitar que denuncien estas situaciones a la ciudad.

“Estamos viendo casas victorianas antiguas con áticos y sótanos convertidos ilegalmente en unidades”, dijo. “No es una sorpresa... estamos en una crisis de vivienda”.

La antigua iglesia en West 57th Street sirve como un ejemplo de las sombrías condiciones en las que los que no tienen suficiente dinero están dispuestos a vivir, así como lo difícil que puede ser para las autoridades erradicar las viviendas ilegales.

Los registros del Departamento de Construcción y Seguridad muestran que la ciudad recibió quejas sobre la propiedad que datan de 2016 y anteriores. Una persona que llamó en febrero de 2017, quien se identificó como un sargento de policía de Los Ángeles, dijo que le recordaba al Barco Fantasma.

“Parece ser un peligro de incendio... Este lugar debe ser inspeccionado lo antes posible y probablemente cerrado antes de que alguien salga lastimado”, dijo la persona que llamó.

Varias agencias, incluida la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Construcción y Seguridad, finalmente abrieron investigaciones sobre la propiedad, según los funcionarios.

“No era seguro. Estaba empezando a cansarme porque no estoy acostumbrada a vivir así", dijo Glaspie. “Pero luego tienes que hacer lo que tienes que hacer a veces”.

Una foto proporcionada por un miembro del personal del concejal de Los Ángeles, Curren Price, muestra una habitación con una puerta rota y otros artículos apilados en la iglesia convertida ilegalmente. (Dedee Verdin,)

Cuando los residentes tuvieron la oportunidad de regresar al edificio unas semanas después de ser evacuados para recoger sus pertenencias, Glaspie dijo que vio gatos, ratones y cucarachas muertas. Ella prefirió dejar sus posesiones.

Durante el tiempo que vivió allí, dijo Glaspie, ella y su esposo pagaron el alquiler en efectivo a Maurice Hoffman y Jim Lee Shepherd, a quien describió como los propietarios. Sus nombres aparecieron en el caso penal de la ciudad el 28 de junio de 2018 que alegaba varias violaciones del código de construcción del condado en 805 W. 57th St.

Los demandados figuran como Hoffman, presidente de Creative Investment Group Inc., una compañía de inversión inmobiliaria con sede en Burbank que posee la propiedad de South L.A. Carmelito “Karl” Vandenberg, asociado de la compañía de inversión; y Shepherd, presidente de New Heaven & Earth Christian Center of Hope Inc., quien supuestamente actuó como gerente del edificio.

Según la denuncia, los acusados ​​no sólo permitieron que las personas se quedaran en un edificio que no estaba permitido para uso residencial, sino que tampoco mantuvieron la propiedad en buen estado y libre de basura y alimañas.

En una entrevista telefónica en agosto, Hoffman dijo que la propiedad había sido vendida y declinó hacer más comentarios. Shepherd y Vandenberg no pudieron ser contactados.

“Antes de presentar cargos penales, las agencias de cumplimiento de la ley involucradas emitieron citaciones, y nuestra oficina celebró dos audiencias en la oficina del fiscal de la ciudad donde se les informó de las violaciones y se les dio tiempo adicional para cumplir las normas, sin resultado”, dijo Rob Wilcox, director de la comunidad, compromiso y divulgación en la oficina del abogado de la ciudad, en una declaración escrita.

Los tres hombres están programados para ser procesados ​​en noviembre, según Wilcox y los registros judiciales.

Varios ex inquilinos también han presentado una demanda civil contra Creative Investment Group y New Heaven & Earth Christian Center of Hope, citando negligencia, angustia emocional y desalojo en represalia. Una demandante, Wendy Menéndez, alegó que su hijo había sufrido envenenamiento por plomo porque no se le permitió mudarse a una nueva habitación después de descubrir pintura tóxica. La demanda civil describió a Shepherd como el propietario del edificio.

Un abogado de Creative Investment Group ha negado todas las acusaciones de la demanda civil contra Hoffman y la compañía.

Los esfuerzos para convertir el edificio de la iglesia de 5.600 pies cuadrados comenzaron en 2010, cuando los propietarios solicitaron permisos para reparar tableros de piso, erigir paneles de yeso y reemplazar ventanas rotas, según los registros de la ciudad. Para 2016, los inspectores habían iniciado una investigación, documentando la presunta acumulación de basura junto con plomería ilegal y cableado eléctrico. Esas acusaciones se enumeraron en las denuncias penales y civiles.

Después de que el edificio fue evacuado, las ventanas fueron tapiadas y se colocaron avisos advirtiendo a los intrusos que estaban sujetos a arresto.

Víctor James, quien trabaja para la organización sin fines de lucro Homeless Outreach Program Integrated Care System dijo que estaba allí cuando se vació el edificio y que había intentado ayudar a los residentes, incluida Glaspie, a encontrar una vivienda temporal.

“Estaba totalmente sucio, nadie había limpiado nada, toda la basura se había acumulado”, dijo James. “Parecía un campamento para personas sin hogar al aire libre pero en interiores”. En los últimos seis meses, declaró, su programa ha ayudado a los residentes a mudarse de al menos cuatro situaciones de vivienda similares.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles y otras agencias también han trabajado para reubicar a los residentes que alguna vez llamaron hogar a West 57th Street.

Nicole Logan, que había estado viviendo en el edificio durante aproximadamente un año, dijo que desde la evacuación se ha preguntado dónde va a dormir. La agencia para personas sin hogar ayudó a trasladarla a un motel durante unas semanas y posteriormente la instaló en un refugio. A veces, el refugio no tiene espacio, por lo que ocasionalmente pasa noches en un parque en East 120th Street y South Avalon Boulevard en South L.A.

Logan relató que se había mudado a Los Ángeles después de perder su trabajo como peluquera en Las Vegas, pero no pudo encontrar una vivienda asequible. Se había estado quedando en un motel durante varias semanas hasta que un compañero de autobús le habló del edificio en West 57th Street. En ese momento, sonaba como una buena opción. Cuando llegó allí, dijo, el edificio al menos estaba funcionando.

“Mi habitación era bastante genial; los servicios públicos estaban en funcionamiento”, dijo. “Lento pero seguro, todo fue cuesta abajo”.

Logan aseguró que seguía pagando su alquiler mensual de $600 incluso cuando, uno por uno, el agua, la electricidad y el gas se cortaban.

Glaspie manifestó que ahora está más feliz.

Después de dejar West 57th, la colocaron durante varias semanas en un motel. Finalmente encontró un apartamento de una habitación con subsidio federal en South L.A. por el que paga $275 al mes. Su nuevo piso tiene una sala de estar y cocina, y ella compró una cama pequeña para su nieto de 8 años, que a veces se queda.

Glaspie dijo que sus siete hijos estaban preocupados por ella, pero que todo está funcionando de la mejor manera.

“Ahora todos mis hijos están felices de que tenga un lugar”, aseguró Glaspie. “Vienen y me dan pequeñas cosas. Mi hija dice que me va a comprar un sofá y una mesa”.

Está contenta de haber dejado atrás el edificio en West 57th.

“Había algo en ese edificio, no se qué era”, dijo. “Pero tan pronto como me alejé de ese lugar, me di una ducha, me lavé y pude acostarme y relajarme sin tocar insectos y cucarachas, me sentí mucho mejor”.

