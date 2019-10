Una persona con sarampión en etapa contagiosa visitó Disneyland, informaron las autoridades

Un residente del condado de Los Ángeles que padecía sarampión visitó Disneyland la semana pasada mientras estaba en la etapa contagiosa de la enfermedad, confirmaron el martes funcionarios de salud pública.

El 16 de octubre pasado, el residente fue a un Starbucks ubicado en 3006 S. Sepulveda Blvd., en el oeste de Los Ángeles, antes de visitar Disneyland.

Otras personas podrían haber estado expuestas a la enfermedad en esos lugares. El caso está vinculado con otro episodio reciente en el condado de L.A.

Cualquier cliente que haya estado en el local de Starbucks entre las 7:50 a.m. y las 10 a.m., o en Disneyland entre las 9:15 a.m. y las 8:35 p.m. está en riesgo de desarrollar sarampión hasta 21 días después de la exposición al virus, advirtieron funcionarios de salud del condado en un comunicado emitido el martes por la noche.

Anuncio

Esos residentes deben revisar sus registros médicos y de vacunación para evaluar si están protegidos contra la enfermedad.

Es posible que quienes no hayan tenido sarampión o no hayan recibido la vacuna no sean inmunes y deban hablar con un médico sobre la vacunación, que no causa autismo.

Cualquier persona que haya visitado esos sitios durante el tiempo de exposición debe comunicarse y notificar a su proveedor de atención médica lo antes posible en caso de embarazo, de un sistema inmunológico debilitado o si no está vacunado. Los padres de bebés también deben hacer lo mismo si sus hijos estuvieron en esos sitios durante los tiempos de exposición mencionados.

La noticia ocurre casi dos meses después de que una adolescente de Nueva Zelanda visitara los condados de Los Ángeles y Orange y recorriera Disneyland mientras padecía sarampión en agosto pasado.

Anuncio

En 2014, California experimentó un gran brote de sarampión después de que alguien con la enfermedad visitó Disneyland durante las fiestas de fin de año.

Las vacunas están disponibles en proveedores de atención médica, farmacias locales o clínicas de salud. Estas últimas vacunan de forma gratuita -o a muy bajo precio- para personas sin seguro o con seguro insuficiente.

Hubo 19 casos de sarampión entre los residentes del condado de Los Ángeles en 2019, además de 11 de personas que viajaban por el condado -excluyendo Long Beach y Pasadena, ya que sus funcionarios informan los casos identificados en esas ciudades por separado-, según el departamento de salud del condado.

La mayoría de los contagiados hasta la fecha no estaban vacunados, o no sabían si alguna vez habían recibido la inmunización.

“Para quienes no están protegidos, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave, que comienza con fiebre, tos, ojos rojos y llorosos y, finalmente manifiesta una erupción”, detalló el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles. “Se transmite por el aire y por contacto directo, incluso antes de saber que alguien lo tiene. La vacuna MMR (o triple viral) es una medida muy efectiva para protegerse y prevenir la propagación involuntaria de esta infección potencialmente grave”.

Soumya Karlamangla, redactora del plantel de The Times, contribuyó con este informe.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.