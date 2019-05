Leyes de vacunación más estrictas salvaron a CA de un brote importante de sarampión

Si se vacuna a una cantidad suficiente de la población, un sólo caso no podría propagarse en una comunidad. Las altas tasas de inmunización también protegen a los no vacunados, incluidos los bebés -que son demasiado pequeños para ser inmunizados contra el sarampión-, quienes no pueden recibir la vacuna por razones médicas y aquellos para quienes la vacuna no funciona.